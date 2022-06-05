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科學家成功找到細胞「重置按鈕」 返老還童不是夢

香港01／ 撰文／歐敬洛
研究示意圖。 圖／ingimage
研究示意圖。 圖／ingimage

生命始終都會老去，消逝死亡，自古至今，尋求長生不老都會是人們的夢想。至最近，科學家終於似乎找到了「重啟按鈕」，讓應該死亡的細胞重生，在老鼠實驗上成功讓其「返老還童」，在逆轉衰老上取得重大進展。

哈佛大學醫學院分子生物學家辛克萊（David Sinclair）致力研究治療老年疾病及延長生命，他在2020年尾發表的一份研究報告，記錄了他們的一個成功案例：如何讓一個因衰老而失去視力的老鼠，重獲視力，甚至修補大腦及肌肉。

人類在更早的時候已發現名為iPS，即誘導性多能幹細胞。iPS細胞的特色是與胚胎幹細胞擁有相似的再生能力，可以再生成為身體任何的器官細胞。辛克萊使用的，是挑選了可以誘導細胞轉變成為iPS的因子，利用無害的病毒搭載因子注射進已經衰老，失去視力的老鼠身上。

實驗結果是細胞成功再造了老鼠的視覺神經，甚至長出了新的軸突，連接訊息到大腦中，讓老鼠重新獲得視力。辛克萊表示，他們現在已逆轉了老鼠肌肉和大腦的衰老，現在正致力於讓老鼠的整個身體恢復活力。

能夠讓實驗成功的，似乎是因為老鼠的體內細胞懂得如何重置。即使細胞老去，仍知道年輕時的模樣，只要給予指令，細胞仍會懂得應啟動哪個基因，做些什麼事。辛克萊表示，他們相信已找到了這個「重置開關」，讓生物時鐘倒帶的方法，讓細胞返回年輕狀態，再次重生。

辛克萊指出下一步，這會是一個早晚可以活用在人體的技術：「人類可以放心步入100歲大關，而不用在70歲擔心得到癌症，或是在80歲突然心臟病發，甚至在90歲出現老人痴呆。」

圖為辛克萊在哈佛大學的專屬實驗室The Sinclair lab的網頁，介紹如何讓神經細胞再生。（哈佛大學網頁截圖）
圖為辛克萊在哈佛大學的專屬實驗室The Sinclair lab的網頁，介紹如何讓神經細胞再生。（哈佛大學網頁截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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