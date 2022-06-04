快訊

日媒：因應台海情勢 日本擬首派「現役自衛官」駐台

機車「被放1顆粽子」 騎士求解 網警告：恐被轉嫁厄運

不掩飾臉上瑕疵！女網紅出道1年擁109萬粉絲 非完美更吸引

香港01／ 文．朱利安

除了減肥修身，美白亦是許多愛美女士的「終身事業」，而美國網紅Olivia Casta擁有標緻五官，但臉上卻有點點雀斑，她沒有使用粉底或遮瑕膏刻意掩蓋，而且把自己的真面目坦露於人前，不完美的完美，令她開設IG約1年已累積逾109萬名粉絲，十分誇張。

Olivia留有頭清秀的啡金長髮，大眼睛看起來精靈活潑，她經常以淡妝示人，有時亦會盛裝打扮，但無論那種妝容，都會讓人看見她面頰及鼻樑上的雀斑，但粉絲非但不視為瑕疵，反而被深深吸引，而容是一看就愛上。除了漂亮臉孔，Olivia亦擁有十分豐滿的身材，而經常上載福利照，令她愈來愈多粉絲追隨！

延伸閱讀：

學界排球美少女爆紅 IG驚見大尺度內衣照電暈網民：超過一百分

台俄混血兒氣質獨特 可愛系戰鬥民族勁吸粉 IG照寫真集級數

文章授權轉載自《香港01》

網紅 減肥 美國 美白

相關新聞

比貓還大！巨鼠闖酒吧超驚嚇 女漢子徒手捉起放生 霸氣受訪

傳說中比貓還大的老鼠你見過嗎？真是有啊！美國日前瘋傳影片，1隻和貓般大的「巨鼠」誤闖紐約一間酒吧，客人嚇到雞飛狗跳之際，有名女子霸氣現身，跟酒客說「拿着我的手機，我來自阿拉斯加」，然後單手抓住巨鼠後頸，令牠秒變嚇破膽的弱小動物，最終女子在客人英雄式的歡呼下「歡送」出門，並把巨鼠放生。

80歲數學教授穿髒衣入車行被拒 隔日全現金「full pay」身份曝光

千萬別以貌取人！菲律賓日前瘋傳一宗老翁買車事件，他因為衣着看起來很髒又多處破洞，進車行買車時被拒；他只好改到另一家車行，但一度被保安員攔住，幸好有銷售人員出面迎接他入展示廳看車。當地傳媒指，該名80歲老伯其實是退休副教授，他隔日回車行用現金「full pay」59.3萬披索（約33萬台幣）買車。

有錢無法花！核電廠工人中3億頭獎 3年後殺女友獄中度餘生

2020年7月，即中獎近3年後，麥可的23歲女友格雷姆（Keonna Graham）被報失蹤，後來被發現伏屍在當地1間酒店房內，後腦有槍傷。根據酒店的閉路電視，當時房間只有麥可及女友，並無其他人進出，警方隨即將他拘捕。

不掩飾臉上瑕疵！女網紅出道1年擁109萬粉絲 非完美更吸引

美國網紅Olivia Casta擁有標緻五官，臉上有點點雀斑，但她沒有使用粉底或遮瑕膏刻意掩蓋，反而更吸引粉絲。擷自「oliviacastaxx」IG

日83歲冒險家將完成不靠港橫渡太平洋 將創最高齡紀錄

共同社報導，日本83歲海洋冒險家堀江謙一即將完成「獨駕帆船不靠港」橫渡太平洋壯舉，預計4日進入當初設定的終點紀伊水道。如...

日清純女偶像轉戰「暗黑界」公布片商 AV達人：老闆挖到石油了

日本女偶像上月16日突襲宣布進軍「暗黑界」，為AV界投下震撼彈！曾以「井上理香子」之名出道的日本女星小湊四葉（小湊よつ葉）上個月宣布下海拍AV，本月1日再公布與她簽約的正是日本最大成人影片公司之一的SOD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。