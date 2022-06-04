不掩飾臉上瑕疵！女網紅出道1年擁109萬粉絲 非完美更吸引
除了減肥修身，美白亦是許多愛美女士的「終身事業」，而美國網紅Olivia Casta擁有標緻五官，但臉上卻有點點雀斑，她沒有使用粉底或遮瑕膏刻意掩蓋，而且把自己的真面目坦露於人前，不完美的完美，令她開設IG約1年已累積逾109萬名粉絲，十分誇張。
Olivia留有頭清秀的啡金長髮，大眼睛看起來精靈活潑，她經常以淡妝示人，有時亦會盛裝打扮，但無論那種妝容，都會讓人看見她面頰及鼻樑上的雀斑，但粉絲非但不視為瑕疵，反而被深深吸引，而容是一看就愛上。除了漂亮臉孔，Olivia亦擁有十分豐滿的身材，而經常上載福利照，令她愈來愈多粉絲追隨！
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文章授權轉載自《香港01》
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