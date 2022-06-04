80歲數學教授穿髒衣入車行被拒 隔日全現金「full pay」身份曝光

千萬別以貌取人！菲律賓日前瘋傳一宗老翁買車事件，他因為衣着看起來很髒又多處破洞，進車行買車時被拒；他只好改到另一家車行，但一度被保安員攔住，幸好有銷售人員出面迎接他入展示廳看車。當地傳媒指，該名80歲老伯其實是退休副教授，他隔日回車行用現金「full pay」59.3萬披索（約33萬台幣）買車。

老伯受訪時說買車只是方便往返教會，提到衣著問題時他也不以為意，覺得自己只需要對得起上帝，沒必要以衣著取悅別人。菲律賓80歲伯伯阿爾梅勒是位退休副教授，他日前去買車的故事引起網友熱議。

5月17日，達沃市（Davao City）拉南（Lanang ）一名汽車消售主管多雷戈（Love Dorego）分享一位80歲客人阿爾梅勒（Manuel Almere）買新車的故事。阿爾梅勒是位退休副教授，他穿上日常便服以「街坊裝扮」去買車，到第一間車行的汽車展示廳時，卻因為「衣著問題」被拒進入，多雷戈表示，「他（阿爾梅勒）說他不被容許進入，可能是他的外表，他穿又舊又髒的衣服、破舊的鞋、髒髒的口罩」。

故阿爾梅勒轉到她工作的車行看車，職員「毫不猶豫」讓他進來並招待他。阿爾梅勒說他當天要工作，只是先過來詢問和看款式，沒有帶錢，會再前來購買。結果他翌日回店內買了1輛Suzuki S-presso，當場用59.3萬披索現金付款。

菲律賓80歲伯伯阿爾梅勒是位退休副教授，他日前去買車的故事引起網友熱議。擷自「DXDC 621 RMN Davao」臉書

該事件令老伯爆紅，當地傳媒指，第一間車行疑因為看到阿爾梅勒的衣着舊又髒、穿着破鞋而拒絕招待；而他轉到另一間車行時，保安員也覺得他看似沒錢買車，正想拒絕他入展覽廳時，有名銷售人員走了出來接老伯入內。阿爾梅勒受訪說自己原本想買電單車，但考慮年事已高還是放棄了，只是買代步工具方便往返教會。他目前沒有直系親人，過著獨居生活，被問及衣著問題時，他說自己只會對上帝負責，不是別人、不是這個世界。

網友大嘆又一個實例證明「不要以貌取人」，又說有些顧客其實愛穿得窮酸來測試店員，老伯的應對看起來很聰明，也沒有打算大鬧，「給大家一個教訓，爺爺沒花俏衣服，但他用現金買車」。部分聲稱是伯伯學生的網友留言，透露阿爾梅勒以往在大學教代數及微積分，過去總是騎電單車到學校，平日一貫只穿間條上衣，為人話不多，但他是謙虛又慷慨的好人。

第2間車行的銷售人員出去迎接阿爾梅勒看車。擷自GMA新聞

延伸閱讀：

司機停車讓行人過斑馬線 女童禮貌點頭道謝 暖心舉動獲讚有家教

單車手鬧市馬路踩中線 私家車響咹提醒換來「霸氣中指」回應惹議

文章授權轉載自《香港01》