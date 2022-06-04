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比貓還大！巨鼠闖酒吧超驚嚇 女漢子徒手捉起放生 霸氣受訪

香港01／ 文：李納德
富爾頓事後在社交平台上傳圖片，霸氣說是她做的。擷自「Sara Fulton」IG圖片
富爾頓事後在社交平台上傳圖片，霸氣說是她做的。擷自「Sara Fulton」IG圖片

傳說中比貓還大的老鼠你見過嗎？真是有啊！美國日前瘋傳影片，1隻和貓般大的「巨鼠」誤闖紐約一間酒吧，客人嚇到雞飛狗跳之際，有名女子霸氣現身，跟酒客說「拿着我的手機，我來自阿拉斯加」，然後單手抓住巨鼠後頸，令牠秒變嚇破膽的弱小動物，最終女子在客人英雄式的歡呼下「歡送」出門，並把巨鼠放生

當地傳媒指那隻其實是北美獨有的「負鼠」（Opossum），女子受訪時再次霸氣全開，說巨鼠與她家中後院的駝鹿家族比起來，負鼠根本就很小隻，而她露營時外面還會有黑熊閒逛，當時只想用最少痛苦的方式將負鼠救出酒吧。

紐約布魯克林區1家名叫「Temkin's Bar」的酒吧日前出現1隻負鼠，嚇到客人雞飛狗跳，有目擊者說負鼠走入酒吧後很可憐，正迷茫地在尋找路離開，但要逃離似乎不易，困在角落找不到路。

名叫富爾頓（Sara Fulton）的女子即時向都市人示範如何處理。她上前跟客人說「拿着我的手機，我來自阿拉斯加」，隨即走到酒吧一張枱的後面，極為從容徒手抓實負鼠頸部並提起，嚇人巨鼠秒變弱變小動物。客人們連番喝采，以英雄式歡送，讓富爾頓抓負鼠到外面放生，負鼠馬上跑走，而牠並沒有受傷。

影片事後在網上瘋傳，見到富爾頓拍拍雙手走開，她更把拿着負鼠的照片上傳到網上，自豪地說：「我做的！」網友大呼富爾頓這樣的開場白很帥，「負鼠沒想到在布魯克林會有這種人」、「整晚都不要付錢了」、「負鼠看起來很害怕」。

富爾頓事後接受美國電視台訪問，稱自己當時和朋友在酒吧外閒逛，大門當時開着，發現有隻動物跑了入去，原本沒看清楚還以為是隻狗，但外觀又像老鼠，「那太大了，不可能是老鼠」，故應該是負鼠。

對於徒手捉手負鼠並放生，她覺得沒什麼大不了，因自己是阿拉斯加人，直指與家中後院的駝鹿家族比起來，負鼠其實很小隻，「我來自阿拉斯加，我試過露營時有黑熊在外面閒逛」。她形容當時只是在發揮「本能」，走過去負鼠旁的時候，感覺就像「嘿，我知道你很害怕」，自己是用最不痛苦的方法帶牠逃離酒吧。負鼠是美洲獨有的有袋類動物，常有人誤會牠們是常見的黑鼠，但牠們不是齧齒目動物，大小和家貓相若，是獨行俠和夜行動物，面對危險時會裝死。牠們平日會在城市出沒，偷吃寵物的食物、果實、人類垃圾等。據美國康涅狄格州環境部門資料，負鼠是北美唯一有袋動物，現時可在美國東部找到，牠們的適應力極強，只要有食物、水和住所就能存活。

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文章授權轉載自《香港01》

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