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有錢無法花！核電廠工人中3億頭獎 3年後殺女友獄中度餘生

香港01／ 文：喬納森
54歲男子麥可本來在核電廠任職，2017年購買刮刮樂彩票，幸運地刮中頭獎，獲得1千萬元美金獎金。本以為可以從此過着美滿人生，可是他敵不過自己的嫉妒心而令自己鋃鐺入獄。網路照片
54歲男子麥可本來在核電廠任職，2017年購買刮刮樂彩票，幸運地刮中頭獎，獲得1千萬元美金獎金。本以為可以從此過着美滿人生，可是他敵不過自己的嫉妒心而令自己鋃鐺入獄。網路照片

頭獎未必代表得到美好人生！美國北卡羅萊納1名核電廠工人，2017年獲幸運之神眷顧中了頭獎獲得1千萬元美元（約3億台幣），本以為生活從此變得美好，卻想不到好日子太短了，2020年他因懷疑年輕女友出軌，控不住嫉妒心，終在酒店槍殺女友，中獎不到3年即因殺人被捕兼還柙。他早前被裁定１級謀殺罪成，被判終身監禁，餘生要在獄中度過，有錢也沒法享福。

由頭獎得主變成階下囚的54歲男子麥可（Michael Todd Hill），本來是在核電廠任職，2017年8月購買刮刮樂彩票，幸運地刮中頭獎，獲得1千萬元美金獎金。本以為可以從此過着美滿人生，可是他敵不過自己的嫉妒心而令自己鋃鐺入獄。2020年7月，即中獎近3年後，麥可的23歲女友格雷姆（Keonna Graham）被報失蹤，後來被發現伏屍在當地1間酒店房內，後腦有槍傷。根據酒店的閉路電視，當時房間只有麥可及女友，並無其他人進出，警方隨即將他拘捕。

麥可後來承認殺死女友，指發現對方與其他男子傳訊息，心生嫉妒而向她後腦開槍。對於米高因槍殺女友而被捕，他友人紛紛表示難以置信，而他曾表示會將得到的獎金用來繳付賬單及投資到妻子的生意上，雖然他並無結婚紀錄，或許當時已視女友為妻子，沒料他得到天降橫財卻沒福份享用。

麥可後來承認殺死女友，指發現對方與其他男子傳訊息，心生嫉妒而向她後腦開槍。警方圖片
麥可後來承認殺死女友，指發現對方與其他男子傳訊息，心生嫉妒而向她後腦開槍。警方圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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