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日清純女偶像轉戰「暗黑界」公布片商 AV達人：老闆挖到石油了

聯合新聞網／ 綜合報導
曾為日本女偶像的小湊四葉宣布轉戰「暗黑界」，日前她公布簽約片商，再度掀起討論。圖／取自小湊四葉推特
曾為日本女偶像的小湊四葉宣布轉戰「暗黑界」，日前她公布簽約片商，再度掀起討論。圖／取自小湊四葉推特

日本女偶像上月16日突襲宣布進軍「暗黑界」，為AV界投下震撼彈！曾以「井上理香子」之名出道的日本女星小湊四葉（小湊よつ葉）上個月宣布下海拍AV，本月1日再公布與她簽約的正是日本最大成人影片公司之一的SOD，消息傳出後再掀轟動，AV專家更形容「（SOD）老闆挖到石油了」。

小湊四葉2011年以「井上理香子」之名加入女團Fairies出道，並在2020年退團，結束長達9年的演藝生活。淡出演藝圈後，小湊轉任上班族回歸「普通人」生活，但她認為人生只有一次，應該多嘗試一些自己感興趣的事物，並在今年3月宣布復出，更在上個月16日發表新單曲MV，影片末段的一句「我，要拍AV了」，引發全球網友熱議。

本月1日，小湊四葉在推特上公布後續消息，原來與她簽約的正是日本最大成人影片公司之一的SOD（Soft On Demand），AV處女作預計在6月27日發布。消息一出，立刻再掀起一股暴動，粉絲們湧入SOD官網，使網站一度當機，可見小湊的魅力相當驚人。

專門研究日本成人片的評論家及專欄作者「一劍浣春秋」也對此發表看法，「我真的覺得（SOD）老闆挖到石油了，現在SOD STAR不只是人數眾多、還有了來自演藝圈的大咖！」。

一劍浣春秋指出，小湊四葉是「AV界極為珍貴的真正藝能人女優」，日本成人片界近來受到新法影響，片商受到許多限制不敢貿然使用新人，小湊四葉的出現卻為AV界帶來一道曙光，不僅是偶像出生，其話題性更是推波助瀾。

曾為日本女偶像的小湊四葉宣布轉戰「暗黑界」，日前她公布簽約片商，再度掀起討論。圖／取自小湊四葉推特
曾為日本女偶像的小湊四葉宣布轉戰「暗黑界」，日前她公布簽約片商，再度掀起討論。圖／取自小湊四葉推特

日本 女優 SOD

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