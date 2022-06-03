聽新聞
test
0:00 / 0:00
飛機失聯憂是恐攻「戰機急升空」 竟是機長睡著惹禍
義大利航空一架航班日前在航行過程中與塔台失聯10分鐘，事後調查才發現，副機長在指定時間休息時，機長竟也跟著睡著，事後機長還辯稱是無線電故障等原因，目前已將他解僱。
根據《ABC News》報導，4月30日義大利航空編號AZ609航班從紐約開往羅馬，當時機上載有250名乘客，途中卻與塔台失聯超過10分鐘，交管單位憂心出現恐怖攻擊或劫機事件，還派遣戰鬥機升空，與通知義大利當局。
義大利航空嘗試以衛星電話、飛機通訊尋址與報告系統（ACARS）試圖聯繫機長，約10分鐘後才終於找到人，機長聲稱是無線電故障才導致失聯，然而事後調查發現，當時副機長在指定時間休息，機長竟也跟著睡著。
義大利航空表示，機長行為已違反規定，事後已將其解僱。義大利航空發言人達米柯（Davide D'Amico）表示，當時飛機處於自動駕駛狀態，以正常速度及高度飛行，並提早20分鐘降落羅馬，機上乘客全數平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言