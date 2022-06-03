飛機失聯憂是恐攻「戰機急升空」 竟是機長睡著惹禍

義大利航空一架航班日前在航行過程中與塔台失聯10分鐘，事後調查才發現，副機長在指定時間休息時，機長竟也跟著睡著，事後機長還辯稱是無線電故障等原因，目前已將他解僱。

根據《ABC News》報導，4月30日義大利航空編號AZ609航班從紐約開往羅馬，當時機上載有250名乘客，途中卻與塔台失聯超過10分鐘，交管單位憂心出現恐怖攻擊或劫機事件，還派遣戰鬥機升空，與通知義大利當局。

義大利航空嘗試以衛星電話、飛機通訊尋址與報告系統（ACARS）試圖聯繫機長，約10分鐘後才終於找到人，機長聲稱是無線電故障才導致失聯，然而事後調查發現，當時副機長在指定時間休息，機長竟也跟著睡著。

義大利航空表示，機長行為已違反規定，事後已將其解僱。義大利航空發言人達米柯（Davide D'Amico）表示，當時飛機處於自動駕駛狀態，以正常速度及高度飛行，並提早20分鐘降落羅馬，機上乘客全數平安。