風太大船長「斷繩保船」！母子3人玩滑翔傘遭拖1.6公里 撞橋1死2傷

這宗根本是人禍！美國佛羅里達州（Florida）發生恐怖奪命事故，1名母親帶著2名孩子玩海上滑翔傘，詎料突然颳起一陣強風，連接傘面與船隻的繩索斷掉，3人隨即高速撞向前方大橋，最終母親當場慘死，2名孩子則送院救治，其中1名孩子重傷。事後外媒爆出更多內幕，釀成慘劇的原因竟是船長把滑翔傘連接船隻的繩索剪斷所致。

綜合外媒報道，事發周一（5月30日）下午約5時30分，地點在佛羅里達礁島群（Florida）在佛州的基韋斯特島（Florida Keys），1名33歲母親與其分別7歲及10歲的孩子正在玩海上滑翔傘，沒想到平靜的海面突然颳起強風，滑翔傘隨即被強風捲入，連接傘面的繩亦斷裂，然後高速撞向前方的舊七英里大橋（Old Seven-Mile Bridge），3人直墮海中。

目擊事件的船長卡里恩（Capt. John Callion）卡里恩憶述，當時他看到平靜的海面突然起強風已心知不妙，「我馬上就知道會很糟糕…果然，連接滑翔傘的線斷了」。眼見情況危急，卡里恩把船開到橋底下搜救墜海的3人，惟母親當場死亡，2名孩子則送院救治，其中1名孩子重傷。

報導引述滑翔傘公司1名工作人員表示，對事件感到相當震驚，會全力配合調查人員調查事件。

事後外媒曝光更多細節，原來強風吹襲時，負責接待母子的49歲船長庫奇（Daniel Couch）發現滑翔傘受強風捲入後，擔憂會把他的船強行拖走，危及船員與正在半空中的3母子，於是剪斷連接船隻與滑翔傘客人身上的安全帶裝備繩索，詎料釀成慘劇，母子3更被滑翔傘拖行了約一英里（約1.6公里）。當局正調查事件起因，暫時未有人被捕。

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文章授權轉載自《香港01》