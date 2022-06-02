美少女成日本最年輕職業棋士 5歲精通棋藝為圓亡母心願入行

近年日本的將棋界因爲出現一位14歲就出道的天才新人，現在19歲便持有最年輕5冠紀錄的藤井聰太而受到熱論。但在今年5月日本再次出現了一位年僅13歲就進軍職業女流棋士的女初中生，鎌田美禮。但原來她成爲現役最年輕女流棋士背後竟藏著令人暖心的故事……

當時年僅14歲就出道的天才新人藤井聰太收到大衆注目，而隨著13歲的鎌田美禮出道也破了他的最年輕出道棋士紀錄，也成爲了現役最年輕女流棋士。但到底是甚麽推動今年還在讀初中的鎌田成爲職業棋士呢？

日本電視台TBS最近在《THE TIME》中貼身採訪鎌田，拜訪她與父親同住的家。當大家以爲這麽年輕就決心要成爲職業棋士的她會是一個很認真的人，卻發現她在家中與其他女初中生其實沒有甚麽分別。她講到自己最近愛上了玩音樂手機遊戲《世界計畫》，平常在家中經常會與愛貓玩或彈鋼琴消磨時間，在學校也參加了管樂團負責敲擊樂器；多才多藝。

其實鎌田成爲職業棋士有很大原因是因爲受到家人的影響。她在5歲時受到爸爸影響開始接觸將棋，之後逐漸磨練技術，在小學4年級時便加入專門培訓棋士的組織，放棄以前參加的游水、鋼琴興趣班和兒童模特的工作；向成爲職業女流棋士的目標進發。鎌田的媽媽麗子也一直希望她可以成爲職業棋士，並經常叫她坐在瑜伽球上練習平衡，改善她在下將棋時的坐姿。可惜在鎌田6年級那年，媽媽突然離世，不過更是為鎌田成爲職業棋士的目標多添了一份意義。

在5月28日鎌田進行了出道戰，雖然很遺憾地輸了，但是她今年才13歲便成功成爲職業棋士已是一大壯舉。她也表示自己在過程中非常緊張，結果雖然可惜，她今後也會繼續開拓自己職業女流將棋的生涯。祝她好運吧！

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文章授權轉載自《香港01》