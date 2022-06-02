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強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

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強尼戴普忍6年「為何能逆轉勝？」 網盤點3原因：歸功於安珀

聯合新聞網／ 綜合報導
美國女星安珀赫德（Amber Heard）。 法新社
美國女星安珀赫德（Amber Heard）。 法新社

美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與前妻安珀赫德（Amber Heard）互控毀謗，這場「世紀官司」於台灣時間今（2）日凌晨3點半宣判，結果裁定強尼戴普獲勝，成功摘去「家暴男」污名。不過，這場宣判也讓鄉民好奇提問「強尼贏的關鍵？」引起許多人加入討論。

強尼戴普與前妻安珀兩人於2015年互結連理，但2016年感情生變，安珀提出離婚並控訴強尼有家暴犯行，導致強尼影視事業重創，最後發展成兩人互控誹謗局面，6年後，強尼戴普終在今日獲得勝訴，法官裁定安珀需支付強尼1500萬美元（約4.37億台幣），但強尼也需支付對方200百萬美元（約新台幣5800萬元）賠償性補償。

這場世紀官司引起各界關注，早在官司結果出爐前，強尼戴普其實早就成功扳回正面聲量，如今再獲勝訴更令全球粉絲沸騰。台灣鄉民就在PTT發文「強尼贏的關鍵？」原PO認為這次勝訴要歸功於強尼的律師卡蜜兒（Camille Vasquez），「如果沒有她的質詢，安珀也不會承認那篇（毀謗強尼戴普家暴的文章）是她寫的，沒辦法還原當時現場狀況」。

美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。 歐新社
美國男星強尼戴普（Johnny Deep）與其律師卡蜜兒（Camille Vasquez）。 歐新社

網友們一致認同原PO，但也紛紛直言是安珀自己替強尼打贏這場官司，「安珀自己啊，各種自爆」、「99%要歸功於安珀才對，她一直自廢武功，連律師都幫不了她」、「錯！是安珀太廢，不然卡蜜兒再強也難贏誹謗官司」、「絕對是安珀，自爆到神級律師團也救不回來」，更有人開酸「就算律師交換，強哥應該也會贏」。

也有人認為強尼自己本身就是勝訴關鍵，「沒家暴就是沒家暴」、「他自己啊，他真的沒家暴」、「強哥自己，沒有的事就是沒有」。

PTT 強尼戴普 安珀赫德 離婚

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