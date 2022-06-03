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男應徵高薪工作傻等半小時 面試官開口一句話就氣瘋「我被騙了？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子應徵工作，卻被面試官告知，當初看到的徵才薪資和假日都是偽造。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子應徵工作，卻被面試官告知，當初看到的徵才薪資和假日都是偽造。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在找工作瀏覽求才訊息時，許多人都會希望盡量挑選條件優渥的職位。最近有一位日本男性，儘管找到了一份符合理想的應徵訊息，但到了面試之後，才發現求才訊息上寫的，居然通篇都是謊言，讓他氣得當場離去。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位不具名的長野縣30多歲男性，日前應徵了一個手機店的工作。該工作在徵人時，開出「月薪20萬日幣（約相當於新台幣45583元）以上、年休110天、一年發兩次獎金」等等條件，讓男子頗為心動。

然而他實際到面試當天，時間到了面試官卻還沒有到場，雖然其他人員告訴他「再等5分鐘就好」，結果卻等了30分鐘才總算開始面試。且在開始不久，面試官就親口告訴他，當初徵才訊息寫的條件，通通都是假的，實際上公司的月薪只有15萬日幣（約相當於新台幣34187元），假期只有承諾的一半天數。

面試官還向男子表示，像他們這種鄉下地方，所有公司都是這樣徵才的。然而因為面試官遲到的關係，男子已經對這家公司先有不好的印象，接著又發現徵才訊息居然造假，讓他氣得當場決定放棄應徵，並且希望像這樣騙人的公司，可以受到嚴厲的懲罰。

面試 求職

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