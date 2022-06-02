素食浪潮正夯 孩童吃純素好嗎？ 應攝取維生素B與鐵質

純素飲食愈來愈夯，但孩童吃純素健康嗎？研究指出，純素孩童的身形較苗條、血液膽固醇低；但生長期相對延後，導致與同儕相比較矮小，較容易出現骨質疏鬆的狀況。專家表示，只要確保純素兒童攝取足夠的鐵與維生素B12等營養素，還是能健康長大。

素食浪潮正夯

牛津大學研究指出，為了減少畜牧業對環境造成的傷害，漸緩溫室氣體排放，素食主義在國際愈來愈盛行。素食支持者強調，穀物與豆類的營養成分能取代肉品，且也有愈來愈多的研究指出，純素飲食對成年人有不少益處，能降低罹患心臟病、中風等症狀的風險。

然而，兒童適不適合進行純素飲食，風險與益處比成年人來得更加複雜。《BBC》報導，倫敦大學營養學教授菲泰爾表示，孩童處於快速發育期間，對特定營養的需求相當高，但食量卻相對比較小，意味著嬰幼兒應攝取體積小卻高營養的食物。

可純素但需均衡

相關研究表示，兒童食用純素的話，體內脂肪含內通常較低，身形相對比較苗條，且血液中的膽固醇指數也比較正常，將有助於降低他們在未來生活中罹患心臟疾病的可能性。此外，數據也指出，純素兒童的營養狀況與其他兒童沒有太大的差異，意味著兒少所需的營養，可以透過均衡的植物性食物來滿足。

然而，倫敦大學營養學教授威爾斯表示，純素兒童平均比同儕矮3公分左右，但這不代表他們生育發展遲緩，而是比較晚進入青春期。研究人員指出，更令人擔憂的是，此類兒童容易出現骨頭密度低的狀況，更容易在年老的時候罹患骨質疏鬆症。

應補充維生素B12

研究進一步指出，將近1/3的純素兒童沒有得到足夠的維生素B12，此類維生素具有保護神經細胞的功能，主要來源為肉、蛋、奶與魚類等動物性食物，缺乏該物質恐造成無精打采、認知障礙等症狀。

美國營養師布芮絲強調，只要在準備膳食上多加注意，兒童是可以進行純素。但她強調，所有純素兒童都應補充維生素 B12，因為大多數植物性食物缺乏該物質；並鼓勵父母可提供富含鐵（如豆類、小扁豆和豆腐）和脂肪（如鱷梨和堅果醬）的食物給純素兒童。

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