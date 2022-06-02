自知基因缺陷卻狂捐精「有15子」 英男連續讓女同性戀產下障礙兒

英國男子詹姆士（James MacDougall）自知患有罕見遺傳性基因缺陷問題，仍在社群媒體上捐精，並成功有了15個小孩，但他的遺傳基因卻導致15個孩子可能有學習障礙。

據英國廣播公司(BBC)報導，英國Derby皇家法院審理37歲的詹姆士，申請想會面他捐精所生的四個孩子。然而，上週英國法庭聽證會上他被告知無法與他的孩子們聯繫。

一名法官也在聽證會上，同意他必須在捐精身份上被辨認身份，以保護其他使用捐精計畫的人。這場聽證會中，也發現他患有「X染色體脆折症」 (Fragile X Syndrome)，一種無法治癒的遺傳性疾病。詹姆士自知患有基因缺陷疾病，仍持續在社群媒體上廣告自己的精子，給想要小孩的同性戀伴侶使用。

25歲女子SW表示，當初在網路上看到廣告，便馬上跟詹姆士聯絡，並於2018年10月生下孩子。如今孩子3歲，卻因為基因缺陷，都無法好好說話，並有智能障礙。

SW也提到，當時詹姆士要求她簽下一份3頁的法律文件，文件最後一頁確實有提到「X染色體脆折症」，不過詹姆士未多做解釋，加上自己有閱讀障礙，沒辦法將文件讀得太仔細。

書面判決中，審理該案主法官也表示，作為捐精者他的表現「非常的不負責任」，法官也強調，他利用了女性想要孩子的願望，並形容詹姆士是一個性格複雜並學習困難的人。