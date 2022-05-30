化肥價漲無法負擔 另闢蹊徑因禍得福

因為俄烏戰爭，俄羅斯出口的化肥原料遭到抵制，導致肥料的價格持續飆漲，農民更被迫減少耕種。但農民轉向使用有機肥料，或用紅外線光測定土壤狀況等方式，減緩成本衝擊，反使環境復甦。環保主義人士認為，因為肥料是能源密集的產業，減少化學肥料使用，能有助於降低溫室氣體排放。

化肥價漲推升糧價

《BBC》報導，供應鏈斷鏈、俄烏戰爭與極端氣候影響，全世界農作品化肥價格飆漲320%以上，農民更因為成本過高，而拒絕種植農作物，導致作物產量減少，再度推升已經高漲的糧食價格。

農民正為了化學肥料太少的問題焦頭爛額，斯里蘭卡也曾因應淨零減碳的風潮，頒布禁止使用化肥的政令，但該國農民卻沒有足夠的時間準備替代方案，導致國內農業與經濟受到重創的災難性後果。

替代方案有益環境

斯里蘭卡佩拉德尼亞大學學者哈馬基斯表示，斯里蘭卡的案例告訴我們「如果要做某件事情，統計數據與研究不可或缺」。他認為，善用減少化肥使用的技術，比起全面性的禁令更加有效，如用紅外線測定土壤的養分量與PH值，能更精準地使用化肥，並有效減少用量。

另一種減少化肥使用的方法是採用改善土壤質量的耕作方法，像是輪耕、種植農田防護林、用稻梗覆蓋土地等方式，不僅減少對土地的破壞，也能緩解農業對氣候的影響。美國的農民夏普說，「輪作的方式可以善用先前作物的殘留物，來滋養下一輪的其他農作物。」

提供土壤保水能力

此外，肯亞研究組織 CIFOR-ICRAF的科學家薇諾基說，如動物排泄物等有機肥料有很多好處，除了提供養分之外，還能提高土壤的保水能力。

她補充說，在部分傳統農業地區，這將能有效解決化肥價格高漲的問題，因為「大多數傳統農民家裡，附近至少還養了一頭乳牛」。

【更多精采內容，詳見 】