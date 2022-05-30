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恐怖！兒童喝能量飲品3死1命危最小僅6歲 父被捕警揭心寒真相

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
南非發生兒童喪命的恐怖案件！4名男童在學校喝了父親準備的「能量飲品」後，竟出現劇烈腹痛胃痛，其中2人當場死亡，1人送院途中不治，另有1人送院搶救後性命危害。示意圖／ingimage
南非發生兒童喪命的恐怖案件！4名男童在學校喝了父親準備的「能量飲品」後，竟出現劇烈腹痛胃痛，其中2人當場死亡，1人送院途中不治，另有1人送院搶救後性命危害。示意圖／ingimage

南非發生兒童喪命的恐怖案件！4名男童在學校喝了父親準備的「能量飲品」後，竟出現劇烈腹痛胃痛，其中2人當場死亡，1人送院途中不治，另有1人送院搶救後性命危害。警方事後調查發現，死傷的4名孩子均是兄弟，由6至16歲，尚有1名兄弟因沒有喝飲品而無恙，而最令人心寒的是，身為5孩的父親竟是背後兇手，疑是他下毒導致今次慘劇，警方已循謀殺等方向立案調查。

綜合當地媒體報導，事發上周四（5月26日），地點為南非豪登省海德堡（Heidelberg）。當地1名父親為5名兒子準備了「能量飲品」，讓他們在學校飲用，不料3名分別6歲、13歲和16歲孩子喝後，相繼出現劇烈腹痛胃痛，2人當場死亡，另1人送院途中也死亡。第4名孩子喝能量飲品後同樣腹痛難當，送院搶救後情況危殆；至於第5名孩子因沒有喝飲品而逃過一劫。

當地警方表示，當他們到達孩子家中時，發現父親已昏迷不醒，立即將他送醫搶救。警方初步調查發現，懷疑是孩子父親在飲品中下毒導致慘劇，目前循謀殺及謀殺未遂方向立案調查，暫未知父親疑下毒原因，據報導，涉案父親已多天沒有上班，懷疑可能已經失業。

豪登省教育部長於事發隔天到學校慰問學生，並派專家到校為學生輔導，當局也向男童的親屬致以慰問，特別是關注男童媽媽的狀況。

延伸閱讀：

隨手喝這款能量飲品　6歲男童竟中毒兼腦死　昏迷6天母終忍痛拔喉

心寒！護士摔死嬰兒　母親目擊被摀嘴恐嚇是死胎　驗屍揭恐怖真相

文章授權轉載自《香港01》

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