5萬元百慕達三角洲之旅 業者掛保證「消失就全額退費」

百慕達三角洲的傳說已流傳多年，據傳許多船隻和飛機都曾在此「消失」。挪威郵輪公司推出百慕達三角洲之旅，讓旅客能一窺百慕達三角洲神秘面紗，更強調若船隻消失將全額退費。

據《鏡報》報導，挪威郵輪公司「普里瑪」（Prima）推出百慕達三角洲兩天行程，要價英鎊1450元（約新台幣5.4萬元），預計將在明年3月28日從紐約啟程。業者掛保證：「不用擔心會在百慕達三角洲消失，這趟旅程回航率為100%。不過萬一船隻消失，將會全額退款。」

這趟旅程會伴著夕陽美景舉辦超自然講座，與談人包括曾在英國國防部「幽浮辦公室」工作過的尼克波佩（Nick Pope）以及撰寫多本著作的英國神祕學作家尼克雷德芬（Nick Redfern）等。

百慕達三角洲又被稱為「魔鬼三角」，被認為曾有50艘船隻及20架飛機在此消失，不過據「世界自然基金會」資料顯示，百慕達三角洲並非失事率高的海域，卻仍被各種超自然傳說壟罩神秘色彩。