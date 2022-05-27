快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬰兒出生數小時猝死 英兒童醫院女護士疑涉毒殺遭逮

香港01／ 夏洛特／報導
英國1名新生兒出生幾小時後在加護病房突然猝死，院方覺得有可疑遂報警處理。警方懷疑該嬰兒被毒殺，拘捕了1名27歲女護士。 圖／pixabay
英國1名新生兒出生幾小時後在加護病房突然猝死，院方覺得有可疑遂報警處理。警方懷疑該嬰兒被毒殺，拘捕了1名27歲女護士。 圖／pixabay

懷胎十月辛苦誕下孩子，怎會料到子女剛到世界便不幸離世？英國1名新生兒出生數小時後，在加護病房因不明原因猝死，警方調查後懷疑嬰兒被毒殺，於當日下午拘捕當地一著名醫院1名27歲女護士。目前該女子已獲釋候查，而警方正等待法醫檢驗報告。

綜合外媒報道，事發於上周四（5月19日），英國伯明翰兒童醫院1名新生兒出生後，被送往兒科加護病房觀察，但數小時後，嬰兒的健康狀況突然急速惡化，經搶救後最終不治。醫院認為事有蹺蹊，按照規定通報警方。

當地西米德蘭警局（West Midlands Police）接報調查，初步懷疑嬰兒被毒殺，並於當日傍晚時分，在一個住所單位內搜證，帶走1名27歲女子。該女子為伯明翰兒童醫院的醫護人員，涉嫌投毒殺害他人性命被捕，但其後被釋放。警方解釋，「在調查期間她暫獲釋放，後續行動有待法醫檢驗報告」，待釐清案情後，將採取進一步行動，又指已安排受過專業訓練的警員支援死者家屬。

英國伯明翰兒童醫院是著名的公營兒童醫院，每年照顧逾9萬名兒童，所以案件在當地引發恐慌。案發後院方傳了一封郵件給全院患者的父母，聲明指1名新生兒在加護病房因病情出現不明原因的惡化最終不治離世，「1名員工與兒童突然死亡事件有關，已被相關執法部門帶走」。院方又指涉嫌毒殺案的醫護人員已遭停職，重申已要求警方調查真相，並會支持案中新生兒的家屬，希望外界給予足夠隱私。

延伸閱讀：

心寒！護士摔死嬰兒　母親目擊被摀嘴恐嚇是死胎　驗屍揭恐怖真相

巴西產婦臨盆被迫行去產房 女嬰突滑出產道跌穿頭 縫11針保命

文章授權轉載自《香港01》

嬰兒 新生兒 醫護人員

相關新聞

嬰兒出生數小時猝死 英兒童醫院女護士疑涉毒殺遭逮

懷胎十月辛苦誕下孩子，怎會料到子女剛到世界便不幸離世？英國1名新生兒出生數小時後，在加護病房因不明原因猝死，警方調查後懷疑嬰兒被毒殺，於當日下午拘捕當地一著名醫院1名27歲女護士。目前該女子已獲釋候查，而警方正等待法醫檢驗報告。

馬友友獲尼爾森獎 獎金高達一百萬美元

尼爾森基金會宣布，馬友友獲頒2022年尼爾森獎（Birgit Nilsson Prize）。該獎為瑞典已故知名女高音尼爾森（Birgit Nilsson）所創，三年一頒，用以表彰對古典音樂及其社會地位貢獻卓著的藝術家或藝術團體。

洗刷70年性侵冤罪：美國「格羅夫蘭四人組」如何平反？

編按：美國種族問題長久以來始終在民生、法政等各層面糾纏著美國社會，近年仍頻傳白人至上主義者襲擊美國非裔、亞裔、拉美裔的案件，如兩年前驚動全美的喬治·佛洛伊德之死等警察執法不當事件。這樣的情況，彰顯人們對於平等與正義的追求仍是未竟之功。

培育肉商機大 成本與接受度挑戰大

拒絕殺生、保護環境，培育的人造肉已成全新商機！世界最大的人造肉公司Good Meat表示，透過新建的大型生物反應爐，無須宰殺牲畜，每年就能生產超過13000噸的雞肉或牛肉，且全世界約有170家公司致力於培育肉的生產上...

美加家庭分別收養 中國姊妹DNA檢測尋親 在他鄉重逢

一對自幼分別被美國和加拿大家庭收養的中國姊妹，其中一人透過DNA檢測，在兩年前找到了失散將近20年的另一人。一年多來，她...

「時代」雜誌2022百大影響力人物 劉思慕、谷愛凌上榜

時代(Time)雜誌最新公布2022年百大最有影響力人物，多名華裔上榜，包括影星劉思慕(Simu Liu)，以及陳巍(N...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。