嬰兒出生數小時猝死 英兒童醫院女護士疑涉毒殺遭逮

懷胎十月辛苦誕下孩子，怎會料到子女剛到世界便不幸離世？英國1名新生兒出生數小時後，在加護病房因不明原因猝死，警方調查後懷疑嬰兒被毒殺，於當日下午拘捕當地一著名醫院1名27歲女護士。目前該女子已獲釋候查，而警方正等待法醫檢驗報告。

綜合外媒報道，事發於上周四（5月19日），英國伯明翰兒童醫院1名新生兒出生後，被送往兒科加護病房觀察，但數小時後，嬰兒的健康狀況突然急速惡化，經搶救後最終不治。醫院認為事有蹺蹊，按照規定通報警方。

當地西米德蘭警局（West Midlands Police）接報調查，初步懷疑嬰兒被毒殺，並於當日傍晚時分，在一個住所單位內搜證，帶走1名27歲女子。該女子為伯明翰兒童醫院的醫護人員，涉嫌投毒殺害他人性命被捕，但其後被釋放。警方解釋，「在調查期間她暫獲釋放，後續行動有待法醫檢驗報告」，待釐清案情後，將採取進一步行動，又指已安排受過專業訓練的警員支援死者家屬。

英國伯明翰兒童醫院是著名的公營兒童醫院，每年照顧逾9萬名兒童，所以案件在當地引發恐慌。案發後院方傳了一封郵件給全院患者的父母，聲明指1名新生兒在加護病房因病情出現不明原因的惡化最終不治離世，「1名員工與兒童突然死亡事件有關，已被相關執法部門帶走」。院方又指涉嫌毒殺案的醫護人員已遭停職，重申已要求警方調查真相，並會支持案中新生兒的家屬，希望外界給予足夠隱私。

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文章授權轉載自《香港01》