培育肉商機大 成本與接受度挑戰大

拒絕殺生、保護環境，培育的人造肉已成全新商機！世界最大的人造肉公司Good Meat表示，透過新建的大型生物反應爐，無須宰殺牲畜，每年就能生產超過13000噸的雞肉或牛肉，且全世界約有170家公司致力於培育肉的生產上。但包括美國等大部分國家仍未開放培育肉販售，初期因成本龐大，也為培育肉產業造成挑戰。

最大的生物反應爐

《衛報》報導，由於甲烷排放、土地破壞與佔用大量水資源，傳統畜牧業在綠色轉型的浪潮下飽受批評，不少國家都呼籲要因應氣候危機，減少食用肉品。

而「培育肉」（cultured meat）支持者表示，在實驗室培育出來肉品不僅味道與口感與原本的肉類相去無幾，對環境的影響也小上許多。培育肉指任何無須透過宰殺動物取得肉類，而是以生物工程培養動物的肌肉細胞而成。

Good Meat公司表示，目前正在全力搭建全新的大型生物反應爐，容量高達25萬升、高度達四層樓，是迄今為止最大的反應爐。該公司表示，這些生物反應爐每年將能提供超過13000噸的肉品，且只需要從在生物提取細胞即可，生產過程無須宰殺挑戰。

高昂成本是挑戰

Good Meat母公司執行長泰里克表示，培育肉品很重要，不需要動用推土機、也不用宰殺牲畜，還能減少人畜共通疾病的蔓延，更說「我們的孫子將會質問我們，為什麼當時要吃屠宰動物的肉？」但他也指出，目前建立生物反應爐的成本高昂是目前發展的一大困境。

《The Food Institute》報導，培育肉能否成為主流有五大關鍵要克服：一、「消費者接受程度」；二、「未知健康風險」；三、「價格」，與傳統肉品相比，是否能變得更加便宜，以刺激需求；四、「政策回應」，各國政府應對新興產業的態度；五、「民間企業的積極程度」，世界有足夠的企業投入，進而產生規模經濟。

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