快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

培育肉商機大 成本與接受度挑戰大

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
培育肉愈來愈夯，但成本高昂、消費者接受程度都是未來的重大挑戰。（Photo on Flickr under C.C. Licnese）
培育肉愈來愈夯，但成本高昂、消費者接受程度都是未來的重大挑戰。（Photo on Flickr under C.C. Licnese）

拒絕殺生、保護環境，培育的人造肉已成全新商機！世界最大的人造肉公司Good Meat表示，透過新建的大型生物反應爐，無須宰殺牲畜，每年就能生產超過13000噸的雞肉或牛肉，且全世界約有170家公司致力於培育肉的生產上。但包括美國等大部分國家仍未開放培育肉販售，初期因成本龐大，也為培育肉產業造成挑戰。

最大的生物反應爐

衛報》報導，由於甲烷排放、土地破壞與佔用大量水資源，傳統畜牧業在綠色轉型的浪潮下飽受批評，不少國家都呼籲要因應氣候危機，減少食用肉品。

而「培育肉」（cultured meat）支持者表示，在實驗室培育出來肉品不僅味道與口感與原本的肉類相去無幾，對環境的影響也小上許多。培育肉指任何無須透過宰殺動物取得肉類，而是以生物工程培養動物的肌肉細胞而成。

Good Meat公司表示，目前正在全力搭建全新的大型生物反應爐，容量高達25萬升、高度達四層樓，是迄今為止最大的反應爐。該公司表示，這些生物反應爐每年將能提供超過13000噸的肉品，且只需要從在生物提取細胞即可，生產過程無須宰殺挑戰。

高昂成本是挑戰

Good Meat母公司執行長泰里克表示，培育肉品很重要，不需要動用推土機、也不用宰殺牲畜，還能減少人畜共通疾病的蔓延，更說「我們的孫子將會質問我們，為什麼當時要吃屠宰動物的肉？」但他也指出，目前建立生物反應爐的成本高昂是目前發展的一大困境。

The Food Institute》報導，培育肉能否成為主流有五大關鍵要克服：一、「消費者接受程度」；二、「未知健康風險」；三、「價格」，與傳統肉品相比，是否能變得更加便宜，以刺激需求；四、「政策回應」，各國政府應對新興產業的態度；五、「民間企業的積極程度」，世界有足夠的企業投入，進而產生規模經濟。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

租屋補貼憂轉嫁 立委：推租屋實價登錄

高效光電、綠色供應鏈 企業淨零不缺席

關心阿中戒菸進度 立院質詢傳笑聲

蔡總統臉書談WHA 民眾怒轟不食煙火

相關新聞

培育肉商機大 成本與接受度挑戰大

拒絕殺生、保護環境，培育的人造肉已成全新商機！世界最大的人造肉公司Good Meat表示，透過新建的大型生物反應爐，無須宰殺牲畜，每年就能生產超過13000噸的雞肉或牛肉，且全世界約有170家公司致力於培育肉的生產上...

美加家庭分別收養 中國姊妹DNA檢測尋親 在他鄉重逢

一對自幼分別被美國和加拿大家庭收養的中國姊妹，其中一人透過DNA檢測，在兩年前找到了失散將近20年的另一人。一年多來，她...

「時代」雜誌2022百大影響力人物 劉思慕、谷愛凌上榜

時代(Time)雜誌最新公布2022年百大最有影響力人物，多名華裔上榜，包括影星劉思慕(Simu Liu)，以及陳巍(N...

世界首例！英國硬皮症患者進行雙手移植手術後重獲新生

英國男子蓋勒格（Steven Gallagher）因罹患罕見疾病，一雙手逐漸變成無法使用的狀態，但醫療團隊為他進行據信是...

波音星際飛機太空任務結束 成功返回地球

美國航太巨擘波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。過去數度失敗後，星際飛機這次敗部復活，可望為今年稍晚的...

印度路上有袋鼠？遭走私卻因這理由被丟棄 悲慘身世曝光

3隻袋鼠如何從澳洲橫越8千公里來到印度？網上早前瘋傳一段影片，有3隻看來十分迷惘兼瘦弱的袋鼠，在印度東部一個村莊的車群間四處亂跳，並走出馬路上徘徊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。