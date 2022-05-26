快訊

美CDC研究：五分之一成年確診者患「長新冠」 影響多種器官

胸悶以為染新冠…昏迷竟是心肌梗塞 醫師教分辨二者最大不同

前主播劉芯彤揭TVBS宮鬥內幕 喝了一杯水喉嚨沙啞2星期

波音星際飛機太空任務結束 成功返回地球

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。 美聯社
波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。 美聯社

美國航太巨擘波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。過去數度失敗後，星際飛機這次敗部復活，可望為今年稍晚的首趟載人計畫鋪路。

美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，波音（Boeing）的星際飛機（Starliner）今天下午脫離國際太空站（ISS），費時約4小時逐步降低高度。當快到地球大氣層時，太空船點燃推進器，爆發出熊熊火焰和所需速率，接著張開降落傘放慢降落速度，最後於當地時間下午4時49分於新墨西哥州的白沙太空場（White Sands Space Harbor）著地。

太空船降落在目標著陸場外約3/10英里（約480公尺）處，網路直播主形容「基本上等於正中靶心」。

星際飛機19日從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，20日與國際太空站對接。

星際飛機安全返航標記著波音一大里程碑。波音過去歷經一連串的事故和延誤，影響它在太空業務一度無懈可擊的商譽之後，多年來一直試圖修正這項計畫。

這次測試任務的成員僅是一個穿著太空裝的假人，但美國國家航空暨太空總署（NASA）和波音可以認定星際飛機已準備好於2022年底展開首次載人飛行，將NASA太空人送上國際太空站。

波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。 美聯社
波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。 美聯社

延伸閱讀

醫界助拚太空產業 太空中心與北榮簽備忘錄

延宕數年 波音太空船發射升空飛往國際太空站

戰火延伸到太空 美太空司令警告：俄羅斯頻攻擊GPS訊號

增加貨運市場競爭力 長榮再買一架波音777F

相關新聞

土耳其大炒房？房價狂飆122%的失速地產列車

根據土耳其統計局（TUIK）的資料顯示，今年四月份消費者物價指數較前12個月平均增加了34.46%，由於土耳其規定租金調漲的幅度最多可與物價指數相等，也就代表五月份開始新簽約或續約的租客將面臨比去年多34.46%的租金負擔。

印度路上有袋鼠？遭走私卻因這理由被丟棄 悲慘身世曝光

3隻袋鼠如何從澳洲橫越8千公里來到印度？網上早前瘋傳一段影片，有3隻看來十分迷惘兼瘦弱的袋鼠，在印度東部一個村莊的車群間四處亂跳，並走出馬路上徘徊...

波音星際飛機太空任務結束 成功返回地球

美國航太巨擘波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。過去數度失敗後，星際飛機這次敗部復活，可望為今年稍晚的...

冨樫開推特獵人結局有著落？港媒盤點9部「有生之年系列」動漫

《獵人》的作者冨樫義博昨日（24日）忽然開了一個Twitter帳號並上傳「總之還有4集」的貼文。作為「有生之年系列」中的作品之一，冨樫義博的貼文引起粉絲轟動，不到1日已經引來超越115萬人追蹤...

男扮女裝揪「親密交流」！YouTuber遭大叔痛毆 萬人看直播沒人報警

南韓一名YouTuber經常男扮女裝示人，更靠女性打扮及P圖引誘男性上門約砲，多次得逞的他，近日竟被一名來到才知道受騙的大叔毆打，更有1萬人在鏡頭前觀看打人直播...

酷拉皮卡下船有望？冨樫義博推特2天破百萬粉絲 貼文疑曝《獵人》新進度

談到「有生之年的動漫」，許多人第一個都會想到由日本漫畫家冨樫義博創作的超人氣作品《HUNTER×HUNTER（獵人）》。《獵人》自連載以來經歷多次休刊，每每有復刊消息傳出，必會掀起粉絲們討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。