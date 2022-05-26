波音星際飛機太空任務結束 成功返回地球

美國航太巨擘波音公司的「星際飛機」太空船今天在美國新墨西哥州著陸。過去數度失敗後，星際飛機這次敗部復活，可望為今年稍晚的首趟載人計畫鋪路。

美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，波音（Boeing）的星際飛機（Starliner）今天下午脫離國際太空站（ISS），費時約4小時逐步降低高度。當快到地球大氣層時，太空船點燃推進器，爆發出熊熊火焰和所需速率，接著張開降落傘放慢降落速度，最後於當地時間下午4時49分於新墨西哥州的白沙太空場（White Sands Space Harbor）著地。

太空船降落在目標著陸場外約3/10英里（約480公尺）處，網路直播主形容「基本上等於正中靶心」。

星際飛機19日從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，20日與國際太空站對接。

星際飛機安全返航標記著波音一大里程碑。波音過去歷經一連串的事故和延誤，影響它在太空業務一度無懈可擊的商譽之後，多年來一直試圖修正這項計畫。

這次測試任務的成員僅是一個穿著太空裝的假人，但美國國家航空暨太空總署（NASA）和波音可以認定星際飛機已準備好於2022年底展開首次載人飛行，將NASA太空人送上國際太空站。