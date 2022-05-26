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印度路上有袋鼠？遭走私卻因這理由被丟棄 悲慘身世曝光

香港01／ 撰文/喬納森　
村民發現公路上出現袋鼠感到非常疑惑。影片截圖
村民發現公路上出現袋鼠感到非常疑惑。影片截圖

3隻袋鼠如何從澳洲橫越8千公里來到印度？網上早前瘋傳一段影片，有3隻看來十分迷惘兼瘦弱的袋鼠，在印度東部一個村莊的車群間四處亂跳，並走出馬路上徘徊。由於當地村民從未見過這種動物出現在印度，對於這「外來」生物感到非常驚奇，難以相信眼前的景象，於是通報有關當局來拯救袋鼠。

對於有外來野生動物千里迢迢來到印度，當局解釋是打擊走私外來動物活動時，不法份子收到風，遂將有關動物遺棄在公路上所致，相信這些袋鼠也是被棄置的動物之一。雖然牠們獲救後住進野生動物園，但其中1隻不治。村民發現公路上出現袋鼠感到非常疑惑。

袋鼠出現在印度境內的影片早前在網上瘋傳，影片可見其中2隻十分瘦弱又迷惘的袋鼠，在公路的車輛及人群間跳來跳去，並跳出路上愈走愈遠，餓得採摘地上的野草來吃。

影片來自印度東部村莊的村民，他們對於眼前的生物感到相當驚訝，難以相信眼前的景象，因他們從未見過袋鼠出現在當地，於是立即通知西孟加拉邦森林護理官員，官員到場將3隻受傷的袋鼠送到野生動物園治理，但其中1隻之後不幸死亡。

當地野生動物管理局首席官員Debal Ray表示，早前當局接獲舉報，指有人偷運外來動物入境，於是在主要公路上進行截查，不法份子可能收到風，遂急急將動物遺棄在公路上。

由於野生動物保護法不包括非原生及外來動物，因此難以對動物走私者及交易者提出起訴，海關雖可從邊境阻止走私，但印度邊境遼闊，難以打擊這類非法走私動物活動。地區野生控制局又稱，那些袋鼠可能是來自東南亞私人養殖場，被走私者經緬甸偷運入境，上月在西孟加拉邦邊界附近，警方曾截獲兩名男子偷運袋鼠。反走私情報局警告，走私外來物種可導致全球環境災難結果。

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文章授權轉載自《香港01》

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