男扮女裝揪「親密交流」！YouTuber遭大叔痛毆 萬人看直播沒人報警
南韓一名YouTuber經常男扮女裝示人，更靠女性打扮及P圖引誘男性上門約砲，多次得逞的他，近日竟被一名來到才知道受騙的大叔毆打，更有1萬人在鏡頭前觀看打人直播。
26歲的南韓YouTuber兼直播主「Ka Gwang」（카광）擁有近25萬訂閱，平常出鏡時都有男扮女裝的習慣。他在IG上未有隱藏自己的男生身份，其實Ka Gwang身形較胖，外表也不秀氣，但靠戴假髮、化妝、P圖，以及較高亢的聲音，接連成功在交友App上約到想「親密交流」的男人。
Ka Gwang不是第一次欺騙網上結識的男性，他曾至少邀請5名受害人前來住所，但近日就玩出大禍，一名40多歲的大叔前來「親密交流」時驚揭Ka Gwang原來是男扮女裝，穿著短裙的他被大叔推到地上拳打腳踢，更拿著棍子用力的打下去，最後更被拖出去。由於當時Ka Gwang正在開直播，結果超過1萬名觀眾直擊整個事發經過，諷刺的是大部分冷血網友竟不報警，而是留言「K K (笑聲簡稱」嘲笑他。
被毒打的Ka Gwang隨即報警，不過來「親密交流」的大叔早已逃走，警方仍在通緝其下落。送院治理後，包上繃帶的Ka Gwang現身拍片，指醫生說他左眼有失明的可能，他會暫停變裝誘騙男性，又承諾之後不會再以玩命方式直播搏上位。
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文章授權轉載自《香港01》
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