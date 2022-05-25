冨樫開推特獵人結局有著落？港媒盤點9部「有生之年系列」動漫

《獵人》的作者冨樫義博昨日（24日）忽然開了一個Twitter帳號並上傳「總之還有4集」的貼文。作為「有生之年系列」中的作品之一，冨樫義博的貼文引起粉絲轟動，不到1日已經引來超越115萬人追蹤。有不少動漫也因為各種原因而連載了很多年都還沒有完結，不知道以下列出的9部作品大家有沒有看過呢？

「有生之年系列」指一些因為各種原因而連載了很多年都還沒有完結的動漫。其中的佼佼者《獵人》的作者冨樫義博在Twitter上傳「總之還有4集」的貼文時有不少人都以為是假帳號。誰知負責《一拳超人》作畫的村田雄介老師卻在官方Twitter認證帳號是冨樫義博本人。隨即一衆粉絲熱論到底「總之還有4集」是什麼意思。到底是還有4話就大結局，還有4話酷拉皮卡就可以下船，還是還有4話又要休刊呢？

其實有不少人氣動漫連載很多年都還沒有完結。《香港01》小編就為大家蒐集了當中9部作品，希望有生之年可以看到這些作品的大結局吧。

【1】《名偵探柯南》

漫畫家青山剛昌的推理漫畫作品。由1994年開始連載，主角柯南因吃下黑暗組織研發的藥物APTX-4869而身體縮小變成小學生。自連載後28年的現在，他依然是小學生，黑暗組織的目的和首領依然不明。

【2】《黑執事》

作品在2006年開始連載，故事圍繞少爺謝爾和他的惡魔執事賽巴斯欽的生活漫畫已連載至31卷。動畫出了3季、亦有劇場版。但只看動畫版的大家不會知道，主角謝爾其實有個雙胞胎兄弟。

【3】《玻璃假面》

1976年開始連載的這部漫畫講述女主角北島真夜由學習演戲到成為職業演員的經歷。當中粉絲最關注的是主角北島真夜與對手姬川亞弓爭奪《紅天女》繼承人的部分，雖然作者美内鈴惠表示她早已想好結局的所有細節，但自2012年起就沒有新連載……所以女主角最後是與誰在一起、紅天女角色又會是由誰獲得呢？

【4】《Fate》

Fate系列的原作其實是一個18禁遊戲，但之後被改編成動畫、漫畫，圍繞聖杯戰爭、主僕關係、相愛相殺等主題。不過系列有數個主線故事，除了Saber、凛、櫻3條路線之外，作品還衍生不少外傳故事。所以系列什麼時候會真正「完結」很難說。

【5】《One Piece航海王》

即使沒有看動漫相信也一定聽過《One Piece航海王》這個作品。作者尾田榮一郎1997年開始連載這個作品，現在已經有超越1000話，作者亦表示故事已經過了一大半。雖然大部份人認為魯夫會成為海賊王，但故事還沒有完結，不知道作者心中的結局會不會給粉絲們一個驚喜呢？

【6】《Jojo》

系列漫畫家荒木飛呂彥的少年漫畫系列Jojo自1987年就開始連載。與其他拖很久都還沒結局的動漫不同的一點是，Jojo是有結局的…只是結局後又來一個新的故事。這個Jojo死了還有下一代Jojo。而動畫中最新一代的Jojo是女性，令不少粉絲眼前一亮。

【7】《哆啦A夢》

《哆啦A夢》是不少人的兒時回憶，雖然原作者藤子·F·不二雄早在1996年已經過身，但歷年依然有推出不少動畫和劇場版。2021年劇場版《STAND BY ME 2》中大雄與靜香也終於結婚了，但這一定不會會是最後一集作品。

【8】《精靈寶可夢》

《精靈寶可夢》動畫在1997年開播，小智與皮卡丘這對拍檔，畫風也轉了幾遍，這些年來一直比賽一直輸。直到2019年，用了22年時間小智才終於贏得自己第一個聯盟冠軍。不知道他要拿到下一個冠軍又要花多少年呢？

【9】《獵人》

作品自1998年起連載，因爲作者冨樫義博經常不定期連載和休刊而令粉絲又愛又恨。最新的連載是2018年的390話，之後便進入第10次休刊。過了4年，冨樫義博竟然以開Twitter帳號再次出現，更在貼文中透露他正在準備新連載，令粉絲暴動。莫非酷拉皮卡終於可以下船了嗎？！

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文章授權轉載自《香港01》