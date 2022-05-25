酷拉皮卡下船有望？冨樫義博推特2天破百萬粉絲 貼文疑曝《獵人》新進度

談到「有生之年的動漫」，許多人第一個都會想到由日本漫畫家冨樫義博創作的超人氣作品《HUNTER×HUNTER（獵人）》。《獵人》自連載以來經歷多次休刊，每每有復刊消息傳出，必會掀起粉絲們討論，昨（24）日一個名為「冨樫義博」的帳號在推特上透露漫畫連載進度，引發全球網友討論，對此集英社也做出回應。

《獵人》於1998年開始連載，除作品本身深受讀者喜愛外，其「永無止盡的休刊」更是一大熱門話題，距離上次出刊已是2018年11月26日，創下休刊最久紀錄，由於劇情正進行到酷拉皮卡上船前往黑暗大陸的部分，且與《獵人》同期或後續連載的作品都紛紛完結，許多粉絲都會開玩笑稱，「酷拉皮卡今年能下船嗎？」、「鬼滅連載時，酷拉皮卡在船上；鬼滅完結後，酷拉皮卡還在船上」。

昨日推特上突然出現一個名叫「冨樫義博」的帳號，自我介紹欄位更寫道，「這是官方帳號，主要報告原稿的進度」，隨後發出一張漫畫原稿的照片，發文稱「總而言之還有4話」。今日又再上傳原稿照片，疑似曝光《獵人》新進度，讓「冨樫」、「HUNTER×HUNTER」等詞登上推特熱搜。

貼文一出立刻掀起轟動，粉絲們紛紛猜測帳號真實性，《光速蒙面俠21》、《一拳超人》的漫畫家村田雄介及曾擔任冨樫助手的「井上コウセイ」也陸續在推特證實帳號真實性。據日媒《natalie》報導，集英社也對此作出回應，表示「據了解，是本人開設的帳戶沒錯」。

冨樫義博動向曝光引發關注，短短兩天的時間，推特追蹤人數就破140萬，且人數持續增加中、成長速度相當驚人。而單則貼文的按讚數也超過115萬，可見全球粉絲都相當關注冨樫義博、《獵人》的新進展。

有趣的是，為動畫主角小傑、奇犽配音的聲優潘惠美與伊瀨茉莉也分別回覆貼文留下「哭泣照」，宛如呼應主角團的心境。全球粉絲也敲碗復刊連載，希望「有生之年」能看到《獵人》結局。