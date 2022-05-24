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「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍

中央社／ 布宜諾斯艾利斯23日綜合外電報導
阿根廷科學家發現一種生活在8600萬年前、與恐龍同時代的飛行爬蟲類動物，並將之稱為「死亡之龍」。路透社
阿根廷科學家發現一種生活在8600萬年前、與恐龍同時代的飛行爬蟲類動物，並將之稱為「死亡之龍」。路透社

阿根廷科學家發現一種生活在8600萬年前、與恐龍同時代的飛行爬蟲類動物，並將之稱為「死亡之龍」。這個新種史前翼龍（pterosaur）身長9公尺，相當於一輛巴士。

研究人員表示，這種稱為Thanatosdrakon amaru的翼龍年代在鳥類之前，是地球上最早從天上獵殺獵物的物種之一。

古生物學家團隊在阿根廷西部曼多薩省（Mendoza）安地斯（Andes）山脈找到這種翼龍化石，包覆遺骸的岩石可追溯到8600萬年前的白堊紀時期。

這項發現意味，在小行星撞擊地球前，這些巨大的飛行爬蟲類動物至少在地球上生活了約2000萬年。據信在約6600萬年前，現今的墨西哥尤加丹半島（Yucatan peninsula）遭到小行星撞擊，地球上3/4的生命因此消失。

化石開採計畫負責人歐提茲（Leonardo Ortiz）上週末接受採訪時表示，新出土的化石具備前所未見的特徵，因此需要新的屬名和種名。新名稱Thanatosdrakonamaru由古希臘文的死亡（thanatos）和龍（drakon）結合而成。

歐提茲說：「這是個合適的名字，牠就是『死亡之龍』。」

「死亡之龍」的外觀可能頗為駭人。研究人員去年4月在科學期刊「白堊紀研究」（CretaceousResearch）發布的報告稱，發現的化石相當巨大，因此新物種成為迄今為止在南美洲發現的最大翼龍，同時也是全球發現的最大翼龍之一。

歐提茲說：「根據紀錄，這些生物的近親體積都沒有這麼龐大，連接近的也沒有。」

阿根廷科學家發現一種生活在8600萬年前、與恐龍同時代的飛行爬蟲類動物，並將之稱為「死亡之龍」。路透社
阿根廷科學家發現一種生活在8600萬年前、與恐龍同時代的飛行爬蟲類動物，並將之稱為「死亡之龍」。路透社

化石 爬蟲類 阿根廷 恐龍

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