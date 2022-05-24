快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷孕不知生父是兄是弟⋯澳洲亂倫家族形同邪教 後代長相錯位

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲曾出現一亂倫家族，且後代生活環境惡劣，照片非新聞當事地點。示意圖／Ingimage
澳洲曾出現一亂倫家族，且後代生活環境惡劣，照片非新聞當事地點。示意圖／Ingimage

澳洲曾出現一個成員達38名的家族，但該家族的孩子長期生活在充斥亂倫、戀童癖的環境中，而這個埋藏多年的秘密，直至其中一名女孩上學後告訴同學「我姐姐懷孕了，我們不知道我的哪個兄弟是父親」，才被揭開。

據外媒報導，一名居住在澳洲的男子提姆・柯爾特（Tim Colt）染指了自己的三名女兒貝蒂（Betty）、朗達（Rhonda）和瑪莎（Martha），且讓她們都懷孕並產下孩子。而這樣的惡行不僅發生在父女之間，還包括兄弟姊妹，甚至是叔姪女間。

由於柯爾特家族的小孩多不被允許就學，因此邪惡的秘密被埋藏多年。直到一名十多歲女孩上學後告訴同學「我姐姐懷孕了，我們不知道我的哪個兄弟是父親」，該家族男子們的惡行才被揭發。

柯爾特家族的38名成員，長期以來生活在一個充斥亂倫、戀童癖的環境中，2012年6月當地警方才介入調查，隨後涉案者紛紛被捕。據報導，貝蒂、朗達和瑪莎與她們的兄弟查理（Charlie）共用一張「婚床」，並生下五個孩子。但這些小孩的生父也可能是提姆，或是她們另一兄弟羅德里克（Roderick）的。而經DNA鑑定，這些小孩確實是3名女孩與親屬發生性關係所生下的。

據警方調查，柯爾特家族孩子居住的環境惡劣，無法穿著乾淨的衣物，且睡在沒有自來水、廁所或電的帳篷裡，每個孩子步態蹣跚，無法說流利的英語。由於是近親繁殖，有些成員的耳朵低垂或眼睛錯位，看起來比實際年齡大十幾歲。

然而報導指出，最初針對8名柯爾特家族成員的80項亂倫、兒童性虐待、猥褻兒童、偽證等指控，有許多被撤銷。且儘管8名成員在2018年被捕，但只有一半被判處監禁；而提姆・柯爾特也早已去世。

澳洲 DNA 猥褻 懷孕

延伸閱讀

妙齡女多處刀傷慘死…警察逮捕姦夫 一個月後才發現抓錯人

25歲女偶像突宣布「下海拍AV」粉絲嚇壞 本人親回：想嘗試感興趣的事

帥氣新郎跌倒秒變「禿頭」 新娘崩潰當場悔婚

女學員空中激戰飛行教官「換時數」 影片遭外流下場曝

相關新聞

阿布達比餐廳驚傳氣爆 釀2死120傷

阿拉伯聯合大公國警方表示，首都阿布達比一家餐廳發生瓦斯爆炸事件，造成2人死亡、120人受傷

懷孕不知生父是兄是弟⋯澳洲亂倫家族形同邪教 後代長相錯位

澳洲曾出現一個成員達38名的家族，但該家族的孩子長期生活在充斥亂倫、戀童癖的環境中，而這個埋藏多年的秘密，直至其中一名女孩上學後告訴同學「我姐姐懷孕了，我們不知道我的哪個兄弟是父親」，才被揭開。

電影市場回暖 北美收入大勝中國大陸

電影市場真的要回暖了，北美票房有望超車中國，奪回失去2年的全球票房寶座！據外媒數據，截至上週，北美今年電影市場收入近24億美元，已逼近中國的24.3億美元

阿拉伯世界沉痾 青年失業冠全球

中東與北非的青年失業率問題備受矚目，本月下旬兩大會議先後探討阿拉伯世界的失業難題！以聯合國勞工組織為首的5個國際組織，23日於約旦會議喊話

養不起等以後再生 南韓婦女凍卵大增

南韓的出生率在 2010 年代中一度回升到 1.3，但是無以為繼，2018 年一口氣跌破 1 之後，2021 年降至 0.81，2022 年更預計降至 0.69，高房價、低薪下，南韓生育年齡女性一方面許多沒對向

人渣！與阿姨同房睡 馬國15歲華裔少女遭姨丈性侵 報警揭更慘身世

人神共憤！馬來西亞1名15歲華裔少女早前在姨姨家中過夜，其間與阿姨及表弟妹同房，沒料到竟遭34歲的姨丈竟潛入睡房性侵。而受害少女報警後竟道出更悲慘經歷，聲稱較早時也被父親性侵，警方調查後把涉案的姨丈與父親拘捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。