懷孕不知生父是兄是弟⋯澳洲亂倫家族形同邪教 後代長相錯位

澳洲曾出現一個成員達38名的家族，但該家族的孩子長期生活在充斥亂倫、戀童癖的環境中，而這個埋藏多年的秘密，直至其中一名女孩上學後告訴同學「我姐姐懷孕了，我們不知道我的哪個兄弟是父親」，才被揭開。

據外媒報導，一名居住在澳洲的男子提姆・柯爾特（Tim Colt）染指了自己的三名女兒貝蒂（Betty）、朗達（Rhonda）和瑪莎（Martha），且讓她們都懷孕並產下孩子。而這樣的惡行不僅發生在父女之間，還包括兄弟姊妹，甚至是叔姪女間。

由於柯爾特家族的小孩多不被允許就學，因此邪惡的秘密被埋藏多年。直到一名十多歲女孩上學後告訴同學「我姐姐懷孕了，我們不知道我的哪個兄弟是父親」，該家族男子們的惡行才被揭發。

柯爾特家族的38名成員，長期以來生活在一個充斥亂倫、戀童癖的環境中，2012年6月當地警方才介入調查，隨後涉案者紛紛被捕。據報導，貝蒂、朗達和瑪莎與她們的兄弟查理（Charlie）共用一張「婚床」，並生下五個孩子。但這些小孩的生父也可能是提姆，或是她們另一兄弟羅德里克（Roderick）的。而經DNA鑑定，這些小孩確實是3名女孩與親屬發生性關係所生下的。

據警方調查，柯爾特家族孩子居住的環境惡劣，無法穿著乾淨的衣物，且睡在沒有自來水、廁所或電的帳篷裡，每個孩子步態蹣跚，無法說流利的英語。由於是近親繁殖，有些成員的耳朵低垂或眼睛錯位，看起來比實際年齡大十幾歲。

然而報導指出，最初針對8名柯爾特家族成員的80項亂倫、兒童性虐待、猥褻兒童、偽證等指控，有許多被撤銷。且儘管8名成員在2018年被捕，但只有一半被判處監禁；而提姆・柯爾特也早已去世。