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電影市場回暖 北美收入大勝中國大陸

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
全球電影市場回暖，北美在《奇異博士2：失控多重宇宙》領銜下，預計本週就能從中國手中奪回失去兩年的全球票房寶座。(photo from 電影奇異博士官方臉書)
全球電影市場回暖，北美在《奇異博士2：失控多重宇宙》領銜下，預計本週就能從中國手中奪回失去兩年的全球票房寶座。(photo from 電影奇異博士官方臉書)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】電影市場真的要回暖了，北美票房有望超車中國，奪回失去2年的全球票房寶座！據外媒數據，截至上週，北美今年電影市場收入近24億美元，已逼近中國的24.3億美元，由於中國近期受到疫情反撲關閉電影院影響，預期北美市場本週就能完成超車。其中，22日登頂今年全球票房的《奇異博士2》扮演重要角色，光北美票房就營收3.42億美元，但中國卻未能上映。

北美市場強勢回歸

權威影視媒體《Variety》報導，在疫情大流行後，中國在前兩年都是世界上最大的電影市場，但北美疫情逐漸受到控制，電影市場回暖，加上中國上個季度的防疫方針陸續關閉電影院，票房可能迎來黃金交叉，截至上週，北美今年票房收入近24億美元，無限逼近中國的24.3億美元，按照漲幅預計，本週北美可望奪回失去兩年的票房龍頭。

研究人員說，對比疫情前，全球至今已有85%的電影院正常開放，他們也對全球各大電影市場的票房做出「復甦模型」，該模型把市場分成五個階段，通過最後階段的門檻意即電影市場回暖，由去年年底代表性的商業電影《蜘蛛人：無家日》領銜，前30大市場幾乎都達標。

疫情打擊中國狂降

去年年底唯一未達標的僅南韓，不只未達到市場復甦的最終門檻，甚至未達第四階段，韓國在今年前四個月表現仍疲軟，好在本月的前三週靠著年度大片《奇異博士2：失控多重宇宙》與南韓影星馬東石主演的強檔國片《犯罪都市2》狂吸票房，回暖達標是可預期的。

中國因為疫情打擊，年初首月都達標，第二個月僅達票房第四階段，如今中國市場如自由落體般狂降，在過去的11週，票房從落後去年5%、落後疫情前16%，狂降到落後去年37%、以及疫情前的35%。

《奇2》攻佔票房榜首

另據《富比世》報導，除了中國票房往下、北美回暖外，上述提到的商業大片《奇異博士2：失控多重宇宙》也是幫助北美奪回票房寶座的原因，《奇2》一片在22日確定以8億美元票房超車DC超級英雄電影《蝙蝠俠》，暫居今年年度票房冠軍，由於《奇2》不在中國上映，在北美至今刷出3.42億美元的佳績，一來一往，差距加大。

整體來說，數據顯示全球票房約回到疫情前的40%，雖不能很樂觀，但至少同期，高於去年60%，若等全球第二票房庫中國重新開放，市場回暖速度會更加顯著。

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電影 疫情 南韓

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