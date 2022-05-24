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阿拉伯世界沉痾 青年失業冠全球

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
北非與中東等阿拉伯世界的青年失業議題不可忽視，國際組織與跨國經濟論壇都積極討論解方，教育與就業市場需求脫鉤是主因。(photo via Flickr, under CC licensed)
北非與中東等阿拉伯世界的青年失業議題不可忽視，國際組織與跨國經濟論壇都積極討論解方，教育與就業市場需求脫鉤是主因。(photo via Flickr, under CC licensed)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】中東與北非的青年失業率問題備受矚目，本月下旬兩大會議先後探討阿拉伯世界的失業難題！以聯合國勞工組織為首的5個國際組織，23日於約旦會議喊話，大幅改善全球最大失業區阿拉伯世界，到2030年將創造超過3千多萬的新工作機會，普遍看法在疫情前，這些地區就是世界上教育回報率最低的地方。近期在瑞士舉行的世界經濟論壇也同樣挑中東與北非的經濟展為主題。

外媒報導，聯合國勞工組織、國際勞工組織、聯合國開發計劃署、聯合國人口基金、聯合國兒童基金會攜手於23日，在約旦首都安曼舉行為期兩天的會議，旨在解決中東與北非高漲的青年失業議題，並針對教育政策著手，盼能找出阿拉伯世界長久以來教育投資回報率低的原因。

失業主因是教育

聯合聲明提到，阿拉伯世界的青年失業率是世界平均水準的2倍之多，且近十年來有惡化的態勢（提升到2.5倍），原本該成為國家棟樑的青年就業率滑落，意即阿拉伯世界經濟潛力受限，5個國際組織預期要將總失業率降到正常化的5%，他們誓言在2030年之前，新創造超過3330萬個工作機會。國際勞工組織24日提到，全球就業市場已經慢慢復甦，國際組織行有餘力去關注其他受創地區，否則會惡化經濟不平等。

透過與青年代表對話，聯合聲明指出，教育體系與課程安排沒法跟上勞動力市場的工作需求，是教育回報率低的主因，另外，阿拉伯世界仍存難解沈痾，包含貧困地區、農村地區的後代，以及難民、年輕女孩的難受教育都是拉低就業率的原因，疫情只是讓數字變得更誇張的催化劑而已，據聯合國數據，在疫情前阿拉伯世界就有超過1400萬兒童失學，缺乏教育讓他們被就業市場排除在外。

達沃斯論壇聚焦經濟

無獨有偶，在瑞士舉行、名聞遐邇的世界經濟論壇達沃斯，近期也舉行為期5天的會議，據阿拉伯權威商業報《Al Bawaba》報導，今年達沃斯論壇主軸討論疫情、俄烏戰爭的經濟展望，不過，仍有數場會議專門針對阿拉伯世界的議題，包含中東與北非整體經濟展望，邀請了沙國、阿聯酋、阿曼、巴林的高官，會談頻頻上升的失業率解方。

中東觀測網》就特別舉出北非代表性的國家：埃及為例，埃及人力部長薩凡上個月雖然高呼，當局積極推廣國家發展項目，其中能創造百萬個新就業機會（每年），盼表現埃及解決失業問題的魄力，但事實上據世銀數據，仍有3分之1的埃及人生活水準是低於貧困標準，更因為疫情和俄烏戰亂影響了經濟，這個數字肯定是低估。

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失業 聯合國

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