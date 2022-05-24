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人渣！與阿姨同房睡 馬國15歲華裔少女遭姨丈性侵 報警揭更慘身世

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞1名15歲華裔少女在姨姨家中過夜，竟遭34歲的姨丈竟摸黑潛入睡房性侵。 示意圖／ingimage
馬來西亞1名15歲華裔少女在姨姨家中過夜，竟遭34歲的姨丈竟摸黑潛入睡房性侵。 示意圖／ingimage

人神共憤！馬來西亞1名15歲華裔少女早前在姨姨家中過夜，其間與阿姨及表弟妹同房，沒料到竟遭34歲的姨丈竟潛入睡房性侵。而受害少女報警後竟道出更悲慘經歷，聲稱較早時也被父親性侵，警方調查後把涉案的姨丈與父親拘捕。

綜合當地媒體報導，事發上周六（5月21日）凌晨，地點在馬來西亞雙溪大年珍珠城城鎮內。據報導，已輟學的15歲華裔少女平日由婆婆照顧，但因婆婆有事要做，少女便到阿姨家暫住2天，結果卻成為噩夢。

當天少女與阿姨、8歲及7歲的表弟妹在同房睡覺，惟34歲姨夫竟摸黑潛入房間觸摸她，沒有理會太太（少女的阿姨）及子女就睡在旁邊，仍把身為外甥女的少女性侵了。少女曾經作出反抗，惟因害怕沒有尖叫，最終被姨丈性侵得逞。

少女事後透過友人向當地治安隊求助及報警，警方隨即拘捕涉案姨夫。少女被安排到醫院做婦產科檢查，發現處女膜有被鈍物穿過和新撕裂痕迹。警方目前以強姦罪跟進調查，姨丈周日（5月22日）被押往法庭申請延扣令，獲准延扣7天至5月28日，他求情指因脊椎骨問題要到醫院檢查。

另據報導，受害少女報案時指出，她較早時也曾被父親性侵，警方之後亦拘捕了她的父親，惟周日只有姨夫被押往法庭申請延扣令，案件仍需進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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