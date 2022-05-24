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妙齡女多處刀傷慘死…警察逮捕姦夫 一個月後才發現抓錯人
日本1915年發生一起命案，一位26歲的女性在江戶時代的鈴森刑場遭到殺害，而警方一開始雖然鎖定嫌犯並逮捕，但事後才發現抓錯人，成為當時有名的一起冤案。
根據日本媒體「文春Online」報導，受害者是出身自一家「砂蒸溫泉」業者的女兒。經過鑑定後，確定直接的死因為窒息而死，但是屍體上卻有多處外傷，包括眼球、咽喉都慘遭刀割，死狀相當悽慘。
警方一開始朝情殺的方向偵辦，逮捕了一位36歲男子小森惣助。小森已婚，但幾年前曾和受害者暗通款曲。小森被捕後，也坦承當初拜訪受害者時，因為酒醉和對方吵起來，結果不慎殺害對方，接著再把遺體丟到刑場遺棄。
然而過了大概一個月後，一位名為石井藤吉的44歲男子，因為別的強盜殺人案件被捕偵訊時，卻突然表示自己才是前述案件的兇手。他表示當時打算強姦被害者，但因為對方反抗的關係，最後勒死了對方，並且將現場佯裝成情殺的樣子。
警方透過石井的證詞，找到了受害者使用的錢包，證明石井所言不假，才知道小森是被冤枉的。石井也說自己雖然犯下無數罪刑，但不忍心看到無罪的人被處死，才會坦白供出一切。最後小森獲得無罪判決，石井則被判處死刑，在三年後行刑。
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