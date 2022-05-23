「沒有任何同事值得尊敬」他進長照做9天就辭職不幹
雖然許多人都想要從事報酬優渥的行業，但有時比起薪水的多寡，自己能不能夠適應職場環境，更會影響到自己工作的熱情。最近在日本，就有一位因為對職場不滿，結果上班短短幾天就辭職的網友。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，日本twitter網友「momochan1998_」，大學時代曾經在網咖打工三年，覺得自己很喜歡服務業的工作。因此他在畢業之後，也決定要選擇能夠幫助人，替社會做出貢獻的行業，最後如願錄取某間長照機構的職缺。
然而真正開始上班後，網友被分配去照顧有精神狀況的老人，卻發現其他前輩認為對方反正能夠自己正常生活，因此在照護上愛理不理的，也叫網友別去管那些人。甚至前輩還當著對方的面前，直接數落他們的不是，還稱「反正他們聽不到，所以沒關係」。
同事們的行為，讓網友覺得這個職場「沒有一個人值得尊敬」。加上薪水本來就低，工作時數卻相當高，幾乎沒有連假可以放，讓網友才上班短短三天，就已經萌生想要離開的念頭，沒多久就正式辦理辭職。
儘管在提出辭職後，公司人事曾經一度慰留，希望他能夠再做一下，看能不能習慣職場環境，還說工作一年之後，可以申請調到總公司任職。不過網友最終還是堅持走人，總共加起來只在公司待了9天就離開，並且在一個月後轉職到IT企業上班。
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