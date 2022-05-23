韓國60歲母活活打死30歲兒！持棍狂毆2小時 行兇原因極心寒

韓國發生恐怖母親打死兒子命案！一名60歲信徒母親持竹棍狂打約30歲兒子超過2小時，全程無間斷也沒有手軟，最終把兒子活活打死，其行兇原因竟是質疑兒子會踢爆其信奉的寺廟醜聞，內情震驚全國。涉案母親最終被判7年徒刑，事發影片近日曝光，隨即在網上瘋傳。

根據韓國新聞頻道《YTN》報導，事件發生在2020年8月，地點是慶尚北道一座寺廟。從影片見到，60多歲母親當時與年約30歲的兒子爭執，並叫兒子跪下，隨後母親接過住持遞來約1米長竹棍，然後毆打兒子超過2小時，據報狠打了2000多下。最初兒子與母親有數次肢體衝突，但最後被打到無力反抗，奄奄一息倒在地上。住持回到現場發現兒子倒在地上，感到情況不對勁，即阻止母親繼續施襲。兒子被打到失去知覺得，母親曾嘗試用心肺復甦急救，但兒子已回天乏術。影片也看到，事發時旁邊有2名信徒，卻只顧做自己的事，對毆打事件視而不見。

據報道，涉事寺廟不屬於佛教教派，主持宣稱擁有治療信徒疾病能力，母親於10年前入教。而兒子本身準備考公務員，加上他曾多次對寺廟提出質疑，被主持指是「被鬼附身」，於是母親用毆打方式來「驅趕鬼魂」，詎料發生慘劇。行兇的母親最終被判7年徒刑，但住持及其他圍觀信徒都沒有受到懲罰，死者父親於是控訴司法不公，去年再次提告，警方則解釋是新冠肺炎疫情導致調查延遲。

慘劇影片曝光後引起網友關注，直指「太殘忍了」、「完全失控」，「為什麼要這樣…」、「不痛心嗎…活活把兒子打死…」。也有網友認為孝順雖然是美德，但不能過火，「千萬不能盲或愚孝…不然就有更多的悲劇發生」。

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文章授權轉載自《香港01》