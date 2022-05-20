快訊

郭台銘首款「國產家用PCR機」 食藥署證實通過EUA

張善政參選桃園里長炸鍋想退黨 民代：把基層當空氣

法網／曾俊欣首闖法網會內賽 我國男單史上第4人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘔！麥當勞漢堡驚現死青蛙 女童咬幾口見2條蛙腿

香港01／ 夏洛特
威廉在個人facebook公開了1張照片，指5月6日晚上在南非1間麥當勞購買麥香雞堡給女兒吃，包裏竟有1隻青蛙。圖截自Willem Bezuidenhout facebook圖片
威廉在個人facebook公開了1張照片，指5月6日晚上在南非1間麥當勞購買麥香雞堡給女兒吃，包裏竟有1隻青蛙。圖截自Willem Bezuidenhout facebook圖片

居於南非普馬蘭加省塞昆達鎮的男子威廉（Willem Bezuidenhout）在個人facebook發布1張聲稱夾了死青蛙的麥香雞堡照片，旋起引起網民熱注目議。照片可見1隻身上沾有蛋黃醬的死青蛙夾在漢堡中，威廉指這是他在當地麥當勞買給女兒的晚餐，結果女兒吃了幾口後見到2隻青蛙腿，才發現包裏夾了1隻死青蛙，女兒整個人都嚇壞了。威廉在帖文中更語帶嘲諷地稱「多謝麥當勞的『驚喜』」。

帖文引來網民熱議及多人轉發，不少人都表示「噁心，打算罷食」；網絡力量迫得當地麥當勞發言人丹尼爾（Daniel Padiachy）不得不現身回應，承諾會徹查事件。

事發於5月6日，住在南非的威廉在塞昆達鎮的1間麥當勞買了外賣回家作晚餐，其中包括女兒最愛的麥香雞堡套餐，但女兒吃了幾口後察覺異常，把漢堡的另一面翻過來一看，赫然見到2條青蛙腿。原來有隻體型細小的死青蛙夾在蛋黃醬與雞肉之間，嚇得她立即把漢堡丟開。

從照片可見乾癟的青蛙身上沾了蛋黃醬，身體貼著炸雞，雙腿蹬出漢堡外。威廉把照片放到facebook個人專頁上，並附上收據圖片證明確是在該分店購買了麥香雞堡套餐，隨後以嘲諷的語氣稱感謝麥當勞給他女兒的「驚喜」。

威廉在帖文中寫道，「我一直以為這種事情只會發生在電影中，但現在卻發生在眼前，容許我介紹這個堡——麥香蛙（McFroggie）」。該帖文有過千留言，及被轉發近3000次，有人質疑是威廉把青蛙夾在漢堡中間，表示「難以置信，有點假」、「在這間麥當勞光顧了十年以上，除了凍薯條和暖的凍飲，沒有其他問題」。但有更多人表示「噁心，不會再吃」、「可怕，青蛙王子被夾死了」，亦有人擔心威廉的女兒會因此有心理陰影。

隨着輿論發酵，當地麥當勞的發言人丹尼爾終現身回應，稱得知「麥香蛙事件」後，已着手調查店舖衛生及食材管理，又承諾會嚴肅認真處理。

延伸閱讀：

真‧人肉漢堡包！女子歎美食咬到「人類斷指」　相片瘋傳一睇想嘔

芝士漢堡包生肉影片瘋傳　網民嚇到唔敢食　麥當勞：積極了解跟進

文章授權轉載自《香港01》

麥當勞

延伸閱讀

員工分享3件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

麥當勞真的沒薯條 高雄民眾連跑三家店搶買

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」 今起陸續暫停供應

麥當勞冷飲杯蓋上的4凸起圓點藏密碼？ 內行解釋：分辨飲料用

相關新聞

移民英國港人到超市以為是手機充電站 揭「真相」大開眼界：方便

移民是近年熱論話題，當中英國是港人移民首選地之一，而移民後的經歷，亦令人大開眼界。有移民港人於社交媒體分享，到超市時見到一排排放着電話的裝置，以為是大型電話充電站，但使用後才發現「真正用途」，頓感眼界大開。帖文引來不少移民到當地的港人熱論，使用過的都紛紛大讚這部裝置「超好用」、「超方便」，「真的日日長知識」。

嘔！麥當勞漢堡驚現死青蛙 女童咬幾口見2條蛙腿

居於南非普馬蘭加省塞昆達鎮的男子威廉（Willem Bezuidenhout）在個人facebook發布1張聲稱夾了死青蛙的麥香雞堡照片，旋起引起網民熱注目議。照片可見1隻身上沾有蛋黃醬的死青蛙夾在漢堡包中，威廉指這是他在當地麥當勞買給女兒的晚餐，結果女兒吃了幾口後見到2隻青蛙腿，才發現包裏夾了1隻死青蛙，女兒整個人都嚇壞了。威廉在帖文中更語帶嘲諷地稱「多謝麥當勞的『驚喜』」。

台灣望遠鏡／遠距教學養成「斷線大學生」 如何找回消失的學習力？

一個月前，外媒報導了美國大學生普遍存在的學習「斷線」（disconnection）現象，包括上課出席率低、作業遲交、上課不參與討論。這些學習意願低落的情況雖然過去也有，但似乎受疫情下的遠距教學影響變得更嚴重。如今台灣也因為疫情延燒，多數學校重回線上授課，面臨著相同問題。未來如何助大學生找回失去的學習力，一位在美國大學任教的老師投書紐約時報提出了他的見解。

神學士下令 阿富汗女主播上鏡頭需遮臉

阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）5月19日下令，當地所有電視台的女主播主持節目時，必須遮臉上陣，令外界憂慮阿富...

影／澳洲釣客搭船出海釣魚 卻遇巨鯊想吞掉馬達螺旋槳

澳洲《9news》與Storyful報導，西澳省首府珀斯（Perth）一群釣客日前搭船到外海釣魚，卻碰到一隻「巨鯊」咬上...

也太巧？普亭女兒遭爆交新男友 對方居然姓澤倫斯基

外媒爆料，俄羅斯總統普亭的二女兒、35歲的季霍諾娃（Katerina Tikhonova）2017年與前夫離婚後，交了一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。