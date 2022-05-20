嘔！麥當勞漢堡驚現死青蛙 女童咬幾口見2條蛙腿

居於南非普馬蘭加省塞昆達鎮的男子威廉（Willem Bezuidenhout）在個人facebook發布1張聲稱夾了死青蛙的麥香雞堡照片，旋起引起網民熱注目議。照片可見1隻身上沾有蛋黃醬的死青蛙夾在漢堡中，威廉指這是他在當地麥當勞買給女兒的晚餐，結果女兒吃了幾口後見到2隻青蛙腿，才發現包裏夾了1隻死青蛙，女兒整個人都嚇壞了。威廉在帖文中更語帶嘲諷地稱「多謝麥當勞的『驚喜』」。

帖文引來網民熱議及多人轉發，不少人都表示「噁心，打算罷食」；網絡力量迫得當地麥當勞發言人丹尼爾（Daniel Padiachy）不得不現身回應，承諾會徹查事件。

事發於5月6日，住在南非的威廉在塞昆達鎮的1間麥當勞買了外賣回家作晚餐，其中包括女兒最愛的麥香雞堡套餐，但女兒吃了幾口後察覺異常，把漢堡的另一面翻過來一看，赫然見到2條青蛙腿。原來有隻體型細小的死青蛙夾在蛋黃醬與雞肉之間，嚇得她立即把漢堡丟開。

從照片可見乾癟的青蛙身上沾了蛋黃醬，身體貼著炸雞，雙腿蹬出漢堡外。威廉把照片放到facebook個人專頁上，並附上收據圖片證明確是在該分店購買了麥香雞堡套餐，隨後以嘲諷的語氣稱感謝麥當勞給他女兒的「驚喜」。

威廉在帖文中寫道，「我一直以為這種事情只會發生在電影中，但現在卻發生在眼前，容許我介紹這個堡——麥香蛙（McFroggie）」。該帖文有過千留言，及被轉發近3000次，有人質疑是威廉把青蛙夾在漢堡中間，表示「難以置信，有點假」、「在這間麥當勞光顧了十年以上，除了凍薯條和暖的凍飲，沒有其他問題」。但有更多人表示「噁心，不會再吃」、「可怕，青蛙王子被夾死了」，亦有人擔心威廉的女兒會因此有心理陰影。

隨着輿論發酵，當地麥當勞的發言人丹尼爾終現身回應，稱得知「麥香蛙事件」後，已着手調查店舖衛生及食材管理，又承諾會嚴肅認真處理。

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文章授權轉載自《香港01》