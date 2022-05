移民英國港人到超市以為是手機充電站 揭「真相」大開眼界：方便

移民是近年熱論話題,當中英國是港人移民首選地之一,而移民後的經歷,亦令人大開眼界。有移民港人於社交媒體分享,到超市時見到一排排放着電話的裝置,以為是大型電話充電站,但使用後才發現「真正用途」,頓感眼界大開。貼文引來不少移民到當地的港人熱論,使用過的都紛紛大讚這部裝置「超好用」、「超方便」,「真的日日長知識」。

有移民英國的港人於Facebook群組「英國香港人生活交流區」上載圖片,見到有一排排放着類似手機的裝置架,介紹牌上寫有「QUICK CHECK Scan as you shop,Please take a handset」。樓主「劈頭」一句就期望其他網民「不准笑」,皆因他一直以為這裝置用作電話充電,至近期才知道「真正用途」,「我一直以為是電話充電位……我來這幾個月先至識用」。

原來這些裝置的「真正用途」其實是掃描貨物條碼(Barcode)的流動掃描器(Scanner),顧客可取出掃描器,一邊拿取貨物,一邊掃描貨物條碼,更可即時看到貨物價錢有沒有錯、優惠價及會員特別價格等,之後可按掃描器紀錄到收錢機「一嘟搞定」,免卻重複拿貨品掃描再放入袋的步驟,方便快捷。當然,超市會有職員抽查,以確保顧客未有掃漏掃錯。

貼文引來移民英國港人共鳴,有人笑言「對樓主講句 Sorry先。我第一次聽到有人當這部機是叉電器。真是笑死我」、「最緊要妳有將自己部手機插入去充電」、「別笑……其實我住好幾年,最近才知」。

也有不少移民港人大讚掃描器好用方便,「這部機去超市買東西真好用」、「最中意可以一路買一路入袋」、「好好用,但牛排類一定要請職員,要解鎖」、「又可以計total,仲可以check 價錢,不怕貨亂放找不到價錢!正」、「有信用的社會」。

