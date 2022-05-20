61歲男遭酒醉黑道活活打死 死狀悽慘「臉色發紫、頭腫成兩倍大」

日本山口縣在5月1日發生一起命案，一位名為坂本博的61歲男子，遭到自稱管線工人的46歲男子出口太一，以及自稱上班族的49歲男子舟橋徹殺害。由於坂本是被毆打致死，因此死狀相當悽慘。

根據日本媒體「文春Online」報導，事件發生在日本黃金週連假期間，兩位嫌犯明顯是在喝醉酒的情況下，長時間毆打受害者的頭部與背部，導致受害者因為創傷性休克而死亡。死時遺體的臉色發紫、腫脹成平常的兩倍大，頭部也整個被打凹。

報導指出，坂本被害者從學生時代，就是個性格怯弱的男性，長期以來在清潔公司上班，靠著微薄的薪水餬口。嫌犯出口是在兩年前盯上坂本，以邀請他來一起擔任管線工人為名義，讓他住進出口的房子內。實際上出口是自己的駕照被吊銷，因此找上坂本來當他的司機，還順便收取房租賺一筆。

而出口太一在20多年前，就已經是當地有名的黑道份子，居民間都相傳他有販賣毒品的行為，不敢隨意接近他。自從和坂本同住後，鄰居三不五十就能聽到出口喝醉酒，叫囂甚至毆打的騷動聲，可見得受害者被攻擊已經不是第一次，以致於最終演變成殘忍的命案。

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