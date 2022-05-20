政府烏龍！誤存4630萬日圓入他戶口 日男11天花光全鎮救濟金下場超慘

受到新冠疫情影響，有不少人都因失業、收入減少等問題而陷入財困。日本山口縣阿武町上月向463位鎮民每人發放10萬円（約22,280新台幣）疫情援助金。誰知在發放過程中，政府竟然誤將4630萬円（大約1031萬新台幣）送進其中一個鎮民的戶口。當事人不但拒絕歸還款項，竟然還在11日内將錢透過網上賭博全部花光。

日本山口縣阿武町在4月8日計劃向463個鎮民每人發放10萬円（約22,280新台幣）疫情援助金，過程中有職員發現他們竟然向24歲男居民田口翔多送了4630萬円（大約1031萬新台幣）。發現錯誤後馬上聯絡銀行和田口翔，田口卻拒絕歸還款項，還在11天内將款項花光。他一開始拒絕與當局配合，認爲自己並不應收到責備。直至5月才忽然透過律師表明會歸還款項，5月18日晚上被捕。

4月8日，職員發現誤送4630萬円（大約1031萬新台幣）救濟金後，立刻聯絡銀行，並拜訪田口翔的家。據説田口當時聽到自己的戶口像天降橫財般多了4630萬時非常驚訝，要求職員給他一個小時洗澡時間後，便合作地與職員前往銀行歸還款項。

不過到了銀行門前他卻忽然表示當天不會歸還款項，同一天亦進行了第一次海外網上賭場交易……由當日起至之後的11日内，田口幾乎每日都會在網上賭場進行交易。每次交易金額由67萬至400萬円不等（大約新台幣15萬至89萬元）。當中4月11日内更進行了8次交易，將總值約923萬円（大約新台幣205萬元）花在網上賭博中。其實在誤將援助金放進田口疑犯的戶口前，他的餘額只有665円（大約新台幣148元）。到了4月18日，田口竟然已經將誤送的4630萬円全部花光，連援助金的10萬円也只剩下6.8萬円。

於是在4月21日，當職員再次聯絡田口時，他表示所有款項都已經花光，所以不能、也不會歸還。即使職員帶上他的媽媽去說服他時，他也表示事件是官方的錯誤，自己不應該收到責備。

到了5月12日，阿武町決定公開田口的全名，並對他展開民事訴訟。疑犯田口亦在4天後透過律師表明自己希望道歉並還錢的意志。

5月18日律師公開田口表示自己將4630萬円全部花在海外網上賭博平台後，24歲的田口便因明知款項是誤送但依然企圖私吞，在當天晚上10時半左右被捕。

但真的有可能在11日内將這麽龐大的款項輸光嗎？《ANN NEWS》訪問IT專家三上洋時，他表示雖然非公營的網上賭博在日本屬於違法，但其實市民可以容易接觸到。而且海外賭博的籌碼單位可以非常高，因此人為11日内花光4630萬円的確是有可能的。

阿武町的居民聽到疑犯田口竟然將4630萬円用在賭博上時，紛紛表示憤怒，不能接受他用市民稅金賭博的自私行爲；但亦有市民表示自己並不相信田口網上賭博的説辭。IT專家三上洋亦表示田口有可能是企圖透過網上賭場「洗黑錢」，認爲如果是這個情況資金還有可能尋回。

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文章授權轉載自《香港01》