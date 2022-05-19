兩千年地下城出土 疑似當年避難所

四通八達的地下城市，可能是早期基督徒躲避羅馬迫害的避難所。土耳其考古人員指出，在2020年土國東南部一處被發現的地下城市，應該是2,000年前興建，目的是為了讓躲避羅馬帝國迫害的基督徒有容身之處，當中除了設有禮拜堂，通道更是四通八達。

世上最大的地下都市

據《基督教頭條網》報導，這處地下洞穴建築位於土國馬爾丁省的米迪亞特，2020年被發現時，外界認為是世上最大的地下都市。馬爾丁博物館主管塔坎指出，這裏已經持續被使用達1,900年，一開始興建是用來作為避難所。

眾所皆知，第二世紀時基督教並未被承認，接受基督教信仰的家庭通常會去地下城市躲避羅馬政府的迫害。因此，這裏可能是做為此用途的地方之一。

入住人口達七萬

他推測，當地可能居住至少6~7萬人，當中包括50個房間及長91公尺的隧道。考古學家拜爾也認為當地應該是為了早期信徒興建。他表示，「在早期基督教時期，當時的羅馬還受到異教徒影響，之後才承認基督教。如此地下城市可保護人們安全及禱告場所。」研究人員也表示，當地洞穴內還有基督教禮拜堂與猶太教猶太會堂，後者的大廳牆壁上還有大衛之星的圖騰。

洞穴設施齊全



據《Live Science》報導，目前在這個巨大的建築群中已出土49個房間以及連接通道、水井、糧倉、家庭房間與禮拜場所。另外，洞穴內還發現羅馬時期的硬幣與油燈，顯示這處地下市應該是在第二或第三世紀興建。塔坎表示，洞穴還有很大的部分需要挖掘。目前已被發現的面積不到5%，他認為整個建築群的面積可能超過40萬平方公尺，足以容納6到7萬人。

古代地理學家曾紀錄，現在土耳其的南部地區之前曾有基督徒居住，當地的基督徒不只受到羅馬人嚴重迫害，在四世紀時也受到波斯人的迫害。

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