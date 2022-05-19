孕妻因過敏偷送走愛貓導致牠暴斃 夫悲痛：重新思考兩人關係

近日在國外發生一起因貓引發的家庭糾紛，一名妻子懷孕後對貓毛過敏，但丈夫不捨送走愛貓，於是妻子趁丈夫上班時，將貓送到收容所，不料過程中貓咪受到驚嚇意外暴斃，丈夫獲悉後十分悲痛，甚至表示想重新思考兩人關係。

一名外國男子在社交網站Reddit上發文稱，他懷有6個月身孕的妻子對貓毛過敏，希望把貓另外安置，但他擔憂貓的安危不肯照做，並建議妻子搬出去住，結果妻子趁他上班時偷把貓送到收容所，導致貓咪喪命，讓他不知如面對妻子。

據該名男子所述，他與妻子相識七年，結婚四年，這是他們第一個孩子，妻子懷孕後才開始對貓過敏，醫生說孕婦有時會出現這種情況，可能在生產過後就會恢復。而且，他擔憂貓咪年事已高，會因無法適應新環境有性命之憂，「我從牠還是小貓養到現在16歲了，只認識我和妻子，也只認得我們家，牠沒有和其他人或動物在一起過，我想換主人是對他來說壓力會很大，牠年紀大了，這很可能殺了牠」。

因此他向妻子提議，在妻子懷孕期間搬去跟妻子父母一起住，兩間房子僅距離10分鐘路程，等到孩子出生，若她或孩子仍對貓毛過敏，他再考慮為貓另尋新家，「我的妻子稱我是一個混蛋，因為我把我的貓放在她和小孩的健康之上，但我只是不想因為可能是暫時的事情傷害我的貓」。

不過為了妻子著想，他最終決定將貓交給兄弟扶養，但在兄弟回家前尚有兩週時間，妻子仍必須服用過敏藥或與搬去與父母同住，這導致妻子十分不滿，決定趁他不在家時把貓咪送到動物收容所，他知曉後立即跑到收容所，卻被工作人員告知，猫咪已經被一隻大狗嚇到心臟病發死亡，對方還把屍體放在鞋盒裡還給了他。「我把牠帶回家了，我妻子一看到牠就開始道歉，但我不理她，直接跑到後院把貓埋了」、「我想我甚至不能看著她，我不知道我該怎麼辦」，他沮喪地說。

此文吸引兩千多則留言討論，有網友認為他應該為妻子著想，「如果我是孕婦，要趕我出家門我真的會發瘋」、「將你懷孕6個月的妻子趕出家門真的不應該，如果你真的看重你們的關係」、「你選擇貓而不是懷孕的妻子和孩子，也會給妻子造成壓力」。

但也有網友站在丈夫的立場思考，「我可以理解不想讓貓暫時離開的心情」、「比起送牠去收容所應該有更好的作法」、「孕婦過敏的確很可能是暫時的」、「說實話一隻老貓很難找到適合的收容所」。