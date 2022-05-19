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日知名迴轉壽司缺人嚴重 店長自掏腰包要求員工超時加班

聯合新聞網／ 綜合報導
日本藏壽司爆出許多分店人力不足，店長只能自掏腰包拜託員工加班的狀況。示意圖，非當事店家。報系資料照
日本藏壽司爆出許多分店人力不足，店長只能自掏腰包拜託員工加班的狀況。示意圖，非當事店家。報系資料照

日本迴轉壽司好吃又方便，除了在日本之外，也擴展到許多國家插旗，且各店家依舊大牌長龍。然而日本媒體卻爆料，有知名迴轉壽司業者因為人手不足，員工出現超時加班的現象，恐有觸法的嫌疑。

根據日本媒體「文春Online」報導，一位化名A先生的人，高中時曾經在知名迴轉壽司店「藏壽司」打過工。本來按照班表，他的上班時間應該是早上9點到下午5點。但他有時在快要下班的時候，店長會塞給他3000塊日幣（約相當於新台幣690元），拜託他再加班三小時。

A先生指出，因為店家生意繁忙，有時甚至要加班做到晚上11點才能離開。這明顯違反了日本一週最多工作40個小時，以及未成年者不能在晚上10點之後繼續工作等規定。而除了A先生以外，媒體也發現許多間藏壽司也有類似的狀況，證明這屬於藏壽司整體企業的問題，並非只是個案，且總公司也默認店長這樣自掏腰包，暗中延長員工時數的行為。

消息傳出之後，有曾經當過迴轉壽司店長的網友表示，當初他就經常碰到人手不足的狀況，然而想申請擴編人事預算，又經常遭到總公司的刁難，因此只能盡可能拜託現場人員加班，以免怠慢了顧客，也無暇考慮違法的問題。如今回想起來，也深深反省過去的作為。

也有網友認為「我也是前店長，光是讓現場有充足人力，就很容易超過本來的人事預算」、「不只藏壽司，肯定其他餐廳也有」、「不只是餐廳，連中小企業都有類似的問題」、「所以說是日本整體工作環境的問題」、「責任大概是總公司9比店長1」、「還有各種理由不給加班費的」。

壽司 工時 超時加班

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