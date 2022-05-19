男子中頭獎一夜暴富！出軌致妻離子散 剃頭出家下場更慘

【中頭獎】不少人都想中頭獎一夜暴富，但結局隨時十分慘淡。泰國一名男子2015年買政府彩票中頭獎獲得3000萬泰銖（港幣約680萬元）獎金，本以為可以過着「土豪」般的夢想生活，沒想到卻成為妻離子散的導火線，男子之後落髮出家當和尚，沒想到又不幸患癌，並在短短1年內病逝。由中獎至離世只有8年時間，人生變化之大下場慘淡。

泰國45歲男子榮通2015年買政府彩票中頭獎獲得3000萬泰銖（港幣約680萬元）獎金，沒想到這大大改變了他的一生。（網上圖片）綜合當地媒體報道，現年45歲的泰國男子榮通，2015年買政府彩票獲頭獎3000萬泰銖（港幣約680萬元）獎金，意氣風發的他隨即展開了土豪般的奢華生活，買車、買別墅，看上眼的通通買下來，更因不加節制而多次與妻子爭執。

之後男子更變本加厲甚至出軌，被妻子「斷正」終離婚收場，除了部份財產要分予妻子，亦失去了兒子的撫養權。妻離子散的榮通這時終於覺悟後悔，明白雖然有錢，但親情、愛情是比錢更重要的東西。看透人生的他決定削髮為僧，出家做和尚遠離紅塵。泰國45歲男子榮通中頭獎後揮霍又出軌，終致妻離子散。不過噩耗仍然纏身。

出家後的榮通，因身體不適到醫院檢查，卻發現原來自己已罹患晚期癌症，生命只餘不足1年。倒數生命的同時，榮通變賣自己財物分送給兒子與兄弟姊妹，真正「不帶走一片雲彩」。最終榮通於上周五（5月13日）病逝，遺體亦已火化。

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文章授權轉載自《香港01》