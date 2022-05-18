國際旅遊漸復甦 亞洲急起直追

今年國際旅遊快速復甦，唯獨亞洲仍遠遠落後。全球航空業組織代表在1場會議上指出，雖然新冠肺炎疫情爆發後嚴重打擊全球旅遊業，但如今歐洲與美洲早已陸續開放國際觀光，反觀亞洲目前仍持觀望心態，建議包括中國與日本等地應該儘速開放觀光客。

人們渴望旅遊

據《半島電視台》報導，國際航空運輸協會主席威廉·沃爾什在新加坡舉行的高峰會上指出，即使全球目前早已出現解決隔離等限制的氛圍，但亞洲仍在原地踏步落後其他地區。

他表示，「人們想旅遊的需求很明顯，因此，包括政府等各單位都應該預備好重新開放國門，否則工作機會將就此失去，而且人們也想旅遊。」

沃爾什指出，去年國際旅遊復甦雖只有2019年的25%，但今年第1季全球則來到42%，第1季亞洲旅遊只恢復到2019年的17%水準，歐洲、北美與拉丁美洲則高達6成。他指出，「除非各國能追隨像新加坡一樣，解除接受疫苗旅客檢驗與隔離要求，否則改善速度仍不夠快。」他建議亞洲應該針對已有高度群體免疫的旅遊地點，解除對旅客的所有限制。

日本與中國仍觀望

日本稍早宣佈將允許開放部分套裝行程進行測試，作為日後全面恢復觀光的參考，至於堅持維持動態清零政策的中國，則尚未透露何時會開放國門。

位於馬來西亞的旅遊顧問公司Check-in Asia執行長加里鮑爾曼認為，「亞洲觀光業復甦出現緩慢現象，也顯示出中國與日本對於觀光業的巨大重要性。」

商務旅遊成長慢

據《CNBC》報導，針對商務旅客，沃爾什認為復甦力道會更加緩慢，至於全球空運市場則仍有部分挑戰。雖然2021年創下新紀錄佳績，而且2022年也持續有所提升，但相比2021年高峰仍有些微下降。

另外，由於許多烏克蘭與俄國的航空公司扮演當地運輸重要角色，戰爭也導致運送歐洲的載貨量下降。

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