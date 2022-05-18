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情侶浪漫模仿「鐵達尼號」失足落海 23歲男溺斃
土耳其一對23歲情侶到碼頭釣魚，並嘗試模仿電影「鐵達尼號」中的經典浪漫動作，卻不慎失足落海，男方被發現時已溺斃。
據英國太陽報報導，西富傑（Furkan Ciftci）與他的女友蒂娜（Mine Dinar）15日在土耳其的科賈埃利省（Kocaeli）伊茲密特碼頭（Izmit Marina）上進行釣魚旅行，他們當時邊釣魚邊喝酒，想到可以在船上重現「鐵達尼號」中的經典浪漫動作，他們跨越船上的安全線並在碼頭的邊緣拍照，卻不幸跌入水中。
西富傑與他的女友蒂娜15日在土耳其的科賈埃利省（Kocaeli）伊茲密特碼頭（Izmit Marina）邊釣魚邊喝酒，想到可以在船上重現「鐵達尼號」中的經典浪漫動作，他們跨越安全線並在碼頭的邊緣拍照，卻不幸跌入水中。
在附近目睹一切的漁夫趕緊過去營救，蒂娜抓住他的釣桿並成功擺脫困境，不過西富傑卻在海浪下消失了，在蒂娜被送往醫院後，搜救人員與潛水隊都出動尋找西富傑，並在搜救的兩小時後找到他，但他已無生命跡象。
蒂娜事後告訴警方，他們當時邊釣魚邊喝酒，原本以為重現「鐵達尼號」的經典動作會很有趣，沒想到兩人卻失去平衡便掉入水中。
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