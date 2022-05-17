女子慘遭枕邊人殺害 警方靠「細微舉動」揭穿假面丈夫

一起發生在希臘的入室搶劫案，近日案情出現大反轉。原先被視為受害者之一的丈夫被指控是殺害妻子的真兇，而他先前在媒體面前的悲痛欲絕全是演戲。此次能順利偵破案件，不僅依靠警方的科學證據，兇手無意間展露的眼神、語氣更成破案關鍵。

日前，在希臘雅典發生一起入室搶劫案，20歲的女主人卡羅琳・克勞奇（Caroline Crouch）於家中窒息身亡，而她34歲的丈夫巴比斯・阿納格諾斯托普洛斯（Babis Anagnostopoulos）聲稱，是一個犯罪集團闖入將他們夫婦二人綁住後，偷走現金和珠寶，且他在事發時目睹了兇手長相，對方身材高大肥胖、皮膚黝黑，年紀目測不到30歲。但他的說辭卻在線索陸續出現後被推翻，如今他因謀殺妻子卡羅琳被判終身監禁。

據英國太陽報（The Sun）報導，案發當時，警方在他們11 個月大的女兒莉迪亞（Lydia）身旁發現卡羅琳的屍體，當時孩子正哭個不停，巴比斯則把自己銬在地板上，警察將他雙眼和嘴巴上的膠帶撕下後，他就開始編造故事來替自己開脫，不僅指認兇手可能是來自阿爾巴尼亞（Albanian）的幫派，甚至佯裝不知道妻子已經身亡，曾戳她的身體問「親愛的，妳還好嗎？」

此為妻子卡羅琳。圖擷自 太陽報

巴比斯還將現場偽造成入室強劫的樣子，包括一個被打碎的窗戶，以及一個被搶走13,000英鎊（約47萬6,657元新台幣）的凌亂角落，連女兒的玩具也被他散落在假造的犯罪現場。

儘管他編造了一連串的謊言誤導警方，但他的言行中卻出現諸多破綻。肢體語言專家朱迪・詹姆斯（Judi James）指出了幾點可疑之處，首先，當巴比斯向全世界講述這起恐怖遭遇時，他將自己稱作「為妻子之死奮戰的英雄復仇者」，但他的眼神卻多次閃躲，不敢直視他人目光，朱迪分析，「這是一種典型的隱瞞策略，快速且頻繁的眨眼也暗示著他的不耐煩和焦慮」。

朱迪還表示，當記者向他追問第一次知道妻子狀況的感受時，巴比斯突然停頓，且回答的語速相當快，語氣卻沒有明顯變化，甚至有人觀察到他聳了聳肩，這是毫不在乎的一個顯著指標。

最終在警方蒐集的科學證據下，巴比斯的罪行被一一坐實。他們發現，卡羅琳的心臟在他聲稱被歹徒闖入前幾個鐘頭就已停止跳動，警方更透露，他手機上有一個應用程式可以測量他的步數，數據顯示，巴比斯在事發的11 日凌晨 5 點左右，也就是他聲稱被歹徒綁住的時間裡，他在閣樓與地下室間反覆移動。此外，保全攝影鏡頭在警方取得之前曾被篡改，事實上，這對夫婦在事發前一晚爭執不斷，卡羅琳還試圖預訂一間飯店逃離家中。

巴比斯被列為主要嫌疑人後，警方依然允許他參加為卡洛琳舉行的追悼會，以免打草驚蛇。他還告訴妻子的親友，他被要求指認「一名新嫌疑人」，但實際上他的真面目早就被揭穿了。