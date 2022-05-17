裝修時發現一分錢舊硬幣 竟是超級古物價值飆破44萬台幣

英國一名老闆大衛‧戈頓(David Gorton)，在2009年買下了一間可追溯至1650年開張的酒吧，並將它重新經營，十幾年來不斷重新翻修酒吧。在經過一次店內裝修後，大衛在酒吧地板下，發現一枚在364年前發行的一先令舊硬幣，財富可能因此增加了12,500英鎊(約44萬台幣)，讓他不禁大喊：「真不敢相信我的運氣！」

根據英國《太陽報》報導，大衛當時正在自家酒吧內進行裝修工作，他操作著吸塵器吸地板時突然被卡住，讓吸塵器發出一股沉悶的聲音，大衛起初以為吸到了一根螺絲，隨後察看才發現是一枚面值一先令的舊硬幣。待他從灰塵中取出後，仔細端詳舊硬幣上的文字，發現這是一枚能追溯到1658年的奧利弗‧克倫威爾銀製先令(The Oliver Cromwell silver shilling)，這枚硬幣可能是3.5世紀前，由一位在此地喝酒的人所掉在地板上的錢。

隨後他將這枚硬幣放進自己的口袋後繼續工作，並未想太多。但五小時後，大衛將它連同衣服清洗了，才驚覺這枚硬幣可能相罕見。

近期，大衛還發現了一個17世紀留下的壁爐，和一些能追溯至西元1600年的石製砲彈。於今他還沒好好研究它們。據了解，類似的奧利弗‧克倫威爾銀製先令如今有人以12,500英鎊收藏，若大衛出售，財富可能在一夕之間多了約44萬台幣。

近期，大衛還發現了一個17世紀留下的壁爐。圖擷自 《太陽報》