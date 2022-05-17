回不去了！科技公司打算取消員工「在家上班」 超過800人憤而離職

隨著人們逐漸習慣「與疫共存」， 許多因為疫情改變的生活方式也在逐漸回復。印度一家教育新創公司「WhiteHat Jr」要求在家上班的員工一個月內回到公司上班。許多員工因此感到「太麻煩」，短短六十天內就有超過800名員工離職。

根據印度媒體《inc42》報導，該公司是一個以線上程式教學為主的科技教育公司，他們在今年3月18要求所有遠端作業的員工，包含業務、工程師、數學團隊等職位，回到位於古爾岡、孟買、邦加羅爾在內的各地方分公司上班。消息指出，超過800名員工不願意接受這樣的職務調動而離職，且數量還在增加中。

有員工不滿表示，由於公司營運不佳，這其實是公司「節省支出」的手段，並稱其為「大型裁員計畫」。他認為「許多員工有小孩或年邁的雙親」，要求短短一個月的時間進行這樣的調動時間根本不夠；也有員工說，經過了兩年的遠端工作，許多人都已住在在生活物價較便宜的地方、且安頓下來，現在要求員工調職到昂貴的大城市卻沒有加薪，將完全無法負擔這些額外的支出。

對此，WhiteHat Jr公司方面回應，「對於有醫療需求或個人狀況的員工，我們不會強迫，且會對所有調職的員工提供協助」、「公司的目標仍是帶給將寫程式這個重要的技能，帶給更多印度的下一代，讓他們能創造更好的未來」。

WhiteHat Jr於2018年創立，並在去年賣給了大型教育公司BYJU’S，有員工指出「公司賣掉的時候，我們就知道這種事遲早會發生」，而在去年會計年度，該公司虧損了近16.9億印元（約6億新台幣），約一半的公司支出是花在員工的福利和薪水上。