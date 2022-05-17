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跳傘遇致命意外 23歲法國女子自1000公尺高空墜落

聯合新聞網 / 綜合報導
一名法國女子於跳傘時發生致命意外，從千米高空墜落。示意圖／ingimage
一名法國女子於跳傘時發生致命意外，從千米高空墜落。示意圖／ingimage

高空跳傘是一項既舒壓又刺激的極限運動，近日在法國卻傳出一起跳傘悲劇。一名23歲的年輕女子，在跳傘時因降落傘未順利打開，導致她從1,000公尺高空墜落身亡，在場的同行友人也親眼目睹死亡瞬間。

根據英國鏡報（The Mirror）報導，來自法國的23歲女子羅曼娜・霍卡斯塔尼奧（Romane Hourcastagnou），是一名經驗豐富的跳傘愛好者，然而日前她與一行10人在住家史特拉斯堡（Strasbourg）附近跳傘時，降落傘因不明原因未能即時打開，導致她自3,300英尺（約1,071公尺）高空墜落身亡。

羅曼娜擁有豐富的跳傘經驗，卻仍遭遇不幸意外。圖擷自Instergram
羅曼娜擁有豐富的跳傘經驗，卻仍遭遇不幸意外。圖擷自Instergram

儘管同行友人均是經驗豐富的跳傘運動員，在意外發生當下試圖給予幫助，但仍無濟於事，羅曼娜在墜地瞬間當場死亡。一位目擊者描述，「我們完全無助地看著這起事故，她的降落傘沒有打開後，與地面的撞擊非常猛烈」。 隨後緊急服務人員到場確認該名女子死亡，並將遺體轉移到當地殯儀館。

羅蘭・伊萊耶斯（Roland Ilyes）任職於史特拉斯堡當地的阿爾薩斯跳傘學校，據他表示，羅曼娜已經從事這項運動多年，且有100多次的跳傘經驗，因此意外發生的確切原因尚有待釐清，地方當局也正對這起事件展開調查。

跳傘 法國

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