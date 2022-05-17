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「在國外買房，對台灣失望」他點出600萬能買倫敦公寓

聯合新聞網 / 綜合報導
一名在歐洲工作的台灣年輕人分享他不到30歲在國外買房的經驗，並舉例像這樣的倫敦兩房一廳公寓，售價不到台幣600萬。圖擷自primelocation.com
一名在歐洲工作的台灣年輕人分享他不到30歲在國外買房的經驗，並舉例像這樣的倫敦兩房一廳公寓，售價不到台幣600萬。圖擷自primelocation.com

一名20多歲的台灣網友，在Dcard「出社會」版曝光他最近在國外買房的心得，直呼台灣的房價真的讓人很失望，他慶幸自己不用不吃不喝40年才能擺脫無殼蝸牛的命運。

原PO在Dcard板以「我在國外買房了，對台灣失望」為題，和台灣網友分享國外買房的經驗。他指出自己在歐洲買了房子，並用倫敦的房價為例，舉例一戶售價不到台幣600萬(網路標價為168,125英鎊，約台幣597萬)，就能擁有倫敦市區的兩房一廳公寓。(編按，該公寓售價在另一網站標示為163,125英鎊，約為台幣579萬元。)

擷自Dcard出社會版
擷自Dcard出社會版

原PO舉例的倫敦公寓緊鄰泰晤士河，位於倫敦市區的「旺茲沃斯區」(Wandsworth)，附近還有座大公園，交通及生活機皆相當便利的地點，他直呼：「如果在台灣買房，需要花比現在多至少4到5倍的價錢。」

原PO也說，其實在英國買房實際上能擁有一戶(編按：應指擁有永久產權，該房售價的600萬擁有的是33%的共享產權)，售價約落在台幣2000萬至2500萬元，但以倫敦的物價和薪資，與台北的物價薪資相比，2500萬雖然也不便宜，但「台北還是非常貴！」他質疑：「台灣的薪水和房價比真的合理嗎？」若是連旅居台灣的外國人都反應很貴，這「真的合理嗎？」

他說，即便已買房，仍然對台北的房子貴到誇張這件事感到憤怒，也認為都是政治人物從未好好對這件事(房價高漲)下手，才讓台灣的房價愈形惡化。他坦言，自己在國外的薪水比台灣高，「同樣規格的房子在首都價格卻合理得非常多，所以我不用40年不吃不喝」才買得到房子。

原PO最後奉勸台灣年輕人：「如果有辦法的話，就出去闖吧！外頭的世界更大、機會更多」，「台灣本身就很小，產業結構也不健康，除非你是某些特定專業的人，不然是賺不到錢的。」他也直言自己當然愛台灣，但新北的老家已塞不下，「兄弟姐妹都長大了，也都有結婚需求了。」

該文引來同是20幾歲的台灣網友留言，不少網友歪樓討論著現今還在待業中，該如何掙脫困境、想辦法賺錢存錢的苦水。也有網友抱怨，台灣快篩價格都喊得亂七八糟，還會有心要整頓抑制房價？有網友說，其實在國外抱持著「有土斯有財」的觀念的人並不多，許多人「對買房沒有像東方人那麼執著」，相對房價就不會被無限炒高。

原PO貼出的倫敦公寓，兩房一廳的房型還備有一個陽台。圖擷自primelocation.com
原PO貼出的倫敦公寓，兩房一廳的房型還備有一個陽台。圖擷自primelocation.com

房子內部的廚房一隅。圖擷自primelocation.com
房子內部的廚房一隅。圖擷自primelocation.com

倫敦 買房 房價 台灣

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