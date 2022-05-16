小女孩露營失蹤 母不放棄發傳單2年「生日前夕找到遺骨」

2019年，日本千葉縣小學一年級的小女孩小倉美咲，一次與家人一同到山梨縣道志村露營後就下落不明。儘管當時家人立刻通報警方，並出動多人在山區找尋，但還是未能尋獲。直到近日，這起案件又有了新的線索。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，山梨縣員警在上個月接獲通報，表示露營地往東600公里處有小孩子的頭骨，便再度展開搜索。近期，警方陸續在其他地方，找到了人類的肩胛骨與衣物碎片等等。經過鑑定之後，確認肩胛骨的DNA和失蹤的小倉符合，使得警方判斷小倉應該已經不幸往生，不過仍會持續搜查相關線索。

小倉當初是在2019年9月21時，與母親、姐姐一起出發去露營，但過了下午3點40分左右，其他人就再也沒有看到過她。警方接獲通報後，從5點開始進行搜查，地方消防局、自衛隊也一同加入協助，總數高達1700多人，但都沒有明確進展。

小倉的母親為了找尋女兒，這些年來都會到露營地繼續搜索，以及在附近的休息站發送傳單，估計目前已經送出了70萬張左右。她表示，5月13號正是小倉的10歲生日，儘管現在傳出壞消息，但作為一個母親，她還是抱持著相信女兒仍存活的希望。