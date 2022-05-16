快訊

台灣疫情延燒 醫：這四項政策應立即修正

愈來愈多人確診，感覺周遭空氣都有「毒」？7件事大減住家、辦公室病毒量

小女孩露營失蹤 母不放棄發傳單2年「生日前夕找到遺骨」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位小女孩小倉美咲在2019年露營時失蹤，近來才終於找到遺骨。圖擷取自youtube
日本一位小女孩小倉美咲在2019年露營時失蹤，近來才終於找到遺骨。圖擷取自youtube

2019年，日本千葉縣小學一年級的小女孩小倉美咲，一次與家人一同到山梨縣道志村露營後就下落不明。儘管當時家人立刻通報警方，並出動多人在山區找尋，但還是未能尋獲。直到近日，這起案件又有了新的線索。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，山梨縣員警在上個月接獲通報，表示露營地往東600公里處有小孩子的頭骨，便再度展開搜索。近期，警方陸續在其他地方，找到了人類的肩胛骨與衣物碎片等等。經過鑑定之後，確認肩胛骨的DNA和失蹤的小倉符合，使得警方判斷小倉應該已經不幸往生，不過仍會持續搜查相關線索。

小倉當初是在2019年9月21時，與母親、姐姐一起出發去露營，但過了下午3點40分左右，其他人就再也沒有看到過她。警方接獲通報後，從5點開始進行搜查，地方消防局、自衛隊也一同加入協助，總數高達1700多人，但都沒有明確進展。

小倉的母親為了找尋女兒，這些年來都會到露營地繼續搜索，以及在附近的休息站發送傳單，估計目前已經送出了70萬張左右。她表示，5月13號正是小倉的10歲生日，儘管現在傳出壞消息，但作為一個母親，她還是抱持著相信女兒仍存活的希望。

日本 失蹤

延伸閱讀

孩子死了要怪誰？日本幼兒保育園的「喪命危機感」

孩子死了要怪誰？日本幼兒保育園的「喪命危機感」

日名校足球隊爆醜聞 教練多次動粗「對學生迴旋踢、踩球員的臉」

33歲男模仿A片綁架OL囚禁屋內 連日強上「想把她變性奴隸」

相關新聞

小女孩露營失蹤 母不放棄發傳單2年「生日前夕找到遺骨」

2019年，日本千葉縣小學一年級的小女孩小倉美咲，一次與家人一同到山梨縣道志村露營後就下落不明。儘管當時家人立刻通報警方，並出動多人在山區找尋，但還是未能尋獲。直到近日，這起案件又有了新的線索。

「合意管轄條款」於專利複審之適用 日本新藥以CAFC一紙逆轉勝

2022年2月8日，CAFC認定地院應批准日本新藥公司依契約中的「合意管轄條款」聲請禁止Sarepta Therapeutics公司向PTAB提起IPR的臨時禁制令，因此撤銷德拉瓦州聯邦地院裁定。

印度氣溫飆至攝氏48.5度 民眾生活受影響

印度北部與中部地區近月受到熱浪襲擊，氣溫幾乎都在攝氏40度以上，有時更直逼攝氏49度，農作物嚴重受災，民眾日常生活也大受...

伊朗食物價格狂飆 多城抗議要總統下台…至少1死

社群媒體貼文顯示，伊朗多個城市14日繼續出現民眾抗議食物價格飆漲，且一位議員告訴當地媒體，西南部省分示威抗議造成一人死亡...

胞兄過世 阿布達比王儲穆罕默德獲選為阿聯新元首

阿拉伯聯合大公國實質領導人穆罕默德今天由聯邦最高委員會選為該國元首，鞏固了他對於這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。