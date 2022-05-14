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他從25公尺懸崖跳水撞岩石 女友和兒子見慘狀崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭籍男子從馬略卡島懸崖一躍而下，未料卻撞上岩石，當場斃命。圖擷自Youtube
荷蘭籍男子從馬略卡島懸崖一躍而下，未料卻撞上岩石，當場斃命。圖擷自Youtube

西班牙近期發生一起意外死亡事故，一名31歲荷蘭籍男遊客和女友、兒子前往馬略卡島（Mallorca）度假時，一時興起跑到高25公尺的懸崖示範跳水，未料男子卻未誤判情勢，直接撞到懸崖底部的岩石上，而當時坐在船上的女友則用手機錄下整個慘況。

根據「CASO ABIERTO」、「rtlnieuws」報導，事件發生在本月11日下午1、2點，男子與女友、兒子乘船到懸崖後，便獨自爬上約7層樓高的懸崖最頂端，而船上的女友原本想用手機記錄下他的英姿，未料男子未算準墜落位置，跳下時直接撞到底部岩石，當場死亡，並沉入水中。

女友目擊後當場崩潰，立即報案處理，國家警衛隊、海上救援隊事後也尋找到了男子屍體，但屍體目前仍沉在海底，而家屬也向媒體透露，事件發生後，女友手機就被西班牙警方沒收，目前她已接受心理輔導，希望撫平直擊死亡的傷痛。

西班牙

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