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Adidas運動胸罩廣告英國頒禁 稱涉女性裸胸須斟酌定位以免冒犯

香港01 / 許懿安
Adidas運動胸罩廣告遭英國當局頒禁。圖擷自Adidas Instagram
Adidas運動胸罩廣告遭英國當局頒禁。圖擷自Adidas Instagram

Adidas在2月發布的運動胸圍宣傳品中，以網格形式展示一批女性裸胸照片。這些圖像出現在1條Twitter推文以及2張海報中，旨在突出身體的多樣性以及公司為迎合各種體型和體型所做的努力。

英國廣告標準局稱收到24個關於這個廣告的投訴。它在5月11日在網上公布的裁決，稱投訴得直，這廣告不能再以任何形式展示。

ASA稱知道廣告的目的是展示女性乳房的形狀和大小不同，這與所宣傳的運動胸圍有關。當局不認為這些女性被描繪的方式是露骨的，或是物化她們的。但由於廣告包含明顯的裸露內容，當局認為它們需要仔細定位，以避免對觀看它們的人造成冒犯。

Adidas於12日發聲明回應，稱重要的是要注意，ASA的裁決與用於時尚的創意有關，而不是與這創作意念本身、或它傳達的訊息有關，「我們自豪地支持這一點。」

Adidas這個廣告名為Support Is Everything，用來宣傳公司最新推出的Sports Bra女性運動內衣系列。廣告想傳達的訊息是希望鼓勵不同膚色、背景、身形的女性，都能做回自己，無所束縛地自由自在做運動。但其中一張宣傳照，將多位女性胸脯的照片，以網格形式排列出來，發布時在外國引起極大爭議。

這張宣傳照2月22日在Adidas香港Instagram上載。香港網民有不同意見，有人認為它過分裸露，以為自己在看成人電影；有些人稱單是拍攝手法已是差，稱這個廣告「趕客」，揚言不會購買有關產品。但也有人認為，提出反對的人太保守，連女性身體最自然的一面也無法接受。

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文章授權轉載自《香港01》

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