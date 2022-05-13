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兩姐妹險因停電嫁錯新郎 親戚怒罵政府建設太差：我們遭受屈辱

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一場聯合婚禮遭逢停電，導致兩對新人互換新郎。示意圖／ingimage
印度一場聯合婚禮遭逢停電，導致兩對新人互換新郎。示意圖／ingimage

結婚典禮對許多夫妻來說，是一生一次的難忘回憶。不過在印度的一場聯合婚禮上，突如其來的停電卻讓兩對新人搞錯對象，所幸在交換誓詞前及時發現。更令人傻眼的是，電力直至午夜才恢復，讓新娘親戚直呼「政府建設太差」。

根據英國獨立報報導，在印度中央邦，一名男子雷洛特（Rameshlal Railot）打算在同一天為他的兒子和三個女兒舉行婚禮，不料在晚上九點左右，婚禮才進行到一半，鎮上就突然停電，由於現場陷入昏暗，加上三姐妹穿著相同服裝，且均按照當地的傳統習俗遮住了臉，導致其中兩個女兒陰差陽錯地互換了新郎，這起烏龍事件也被印度當地媒體大肆報導，甚至登上頭條。

事件主人公之一的尼基塔（Nikita），本打算嫁給一個名叫博拉（Bhola）的男人，而她的妹妹卡麗詩瑪（Karishma）則應嫁給甘尼什（Ganesh），兩人卻互換了對象，儘管在燈光重新亮起之前，兩對新人就意識到了錯誤，但此前已經進行了一些結婚儀式。

其中一位新郎表示，他們在交換花環或結婚誓言時沒有弄錯，而是在另一個儀式上。新娘的伯父西塔拉姆（Sitaram）也強調，「在交換任何誓言之前及時發現了錯誤，儀式的其餘部分按計劃繼續進行」，在午夜重新通電後，雙方就與「正確對象」交換了結婚誓言。村裡的居民甚至認為，為了防止錯誤的結婚誓言被交換，燈及時亮了，這讓他們重新相信了「天作之合」的說法。

停電在該地區已是司空見慣，因為這個村落沒有適當的電塔，電源直至午夜才恢復。西塔拉姆（Sitaram）氣憤說道，「這對我們來說是一種侮辱，因為停電，我們才遭受了這種屈辱」。

雖然印度政府表示，在2018年已將電力傳輸到全國最後一個未連接的村莊，但實際上，該國許多偏遠地區由於配給或線路維護不善，經常遭受間歇性斷電困擾，尤其近來因春季反常的熱浪導致用電需求激增，即使在大城市也經常停電。

印度 婚禮 停電

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